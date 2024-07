Bloqueig en la negociació sobre el futur de la plantilla d'Atento a Lleida

Els treballadors i l’empresa de comunicació telefònica Atento, que compta amb una plantilla de 102 persones a Lleida, no van aconseguir ahir arribar a un acord sobre les compensacions que hauran de percebre aquells empleats que es vegin afectats pels tancaments i els canvis geogràfics que planeja portar a terme la companyia en l’última reunió que estava prevista entre les dos parts i es van citar a continuar negociant avui. A la demarcació, on preveu tancar el centre que té al barri de Pardinyes, amenaça d’acomiadar la totalitat dels empleats si no accedeixen a traslladar-se a treballar a les instal·lacions que té a Barcelona, Madrid o València.

Segons va explicar a aquest diari la presidenta del comitè d’empresa a la província, de Comissions Obreres (CCOO), la companyia ha ofert a aquells que no acceptin aquest trasllat forçat una indemnització de 22 dies per any treballat. Així mateix, per a aquells que decideixin resituar-se en altres centres els ofereix prioritat per escollir vacances, tres dies addicionals per fer la mudança (a banda dels estipulats per conveni), i una ajuda de 600 euros per al trasllat. Els treballadors, que van titllar aquesta proposta d’“irrisòria”, demanen la possibilitat d’aplicar el 100% de teletreball, per evitar el canvi de ciutat i una indemnització d’almenys 33 dies per any treballat, a part dels avantatges que també ofereix l’empresa per al trasllat.La falta d’acord entre les parts podria traduir-se en un conflicte col·lectiu i acabar davant del jutge, va explicar la presidenta del comitè, que va assegurar que la plantilla de Lleida ja ha traslladat la seua “rotunda negativa que es firmi un acord amb aquestes condicions”.Les noves condicions laborals que modificarà Atento, i que afecten la mobilitat geogràfica i els horaris, les aplicarà en cinc centres de tot Espanya en els quals treballen més de 550 persones. El de Lleida i el que té a la província de Còrdova seran els més afectats, ja que la companyia té intenció de tancar-los. “La clausura d’aquestes dos instal·lacions és una cosa en la qual no cediran, i això ho van deixar clar des d’un primer moment”, va assegurar la presidenta del comitè.