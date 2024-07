Acord a Atento, que ofereix a 25 empleats de Lleida teletreballar

Després de dos llargues i intenses jornades de negociació el comitè d’empresa d’Atento i la companyia van arribar ahir a un acord sobre els trasllats “forçosos” que afecten fins a cinc centres a tot Espanya, entre els quals el de Lleida, i que la firma de telecomunicacions té intenció de tancar.

El text, que va ser firmat pels representants de CCOO i UGT, però rebutjat pels altres sindicats, com la CGT, ofereix conservar 25 dels 102 llocs de treball afectats a la demarcació a través del teletreball, segons va informar a aquest diari la presidenta del comitè d’empresa a la província, de Comissions Obreres (CCOO). La resta haurà de decidir si accedeixen a traslladar-se a treballar a les instal·lacions que Atento té a Barcelona, Madrid i València o, en canvi, accepta una indemnització de 30 dies de sou per any treballat fins a un màxim de 14 mensualitats i quedar-se sense feina. Per a aquells que acceptin el canvi de ciutat, l’empresa ofereix una ajuda de 600 euros per mudança i una ampliació de tres dies en el permís de trasllat, així com la prioritat d’escollir vacances.En total, Atento ha ofert continuar teletreballant a 169 persones de les 550 afectades per aquests canvis a Càceres, Còrdova, Lleó, Lleida i Toledo. Al centre de Còrdova, que igual com passa amb el de Lleida la firma té intenció de tancar, s’ha ofert a 35.La presidenta del comitè d’empresa a Lleida va reconèixer que “l’acord no recull totes les mesures proposades per CCOO”, ja que aspiraven al fet que tots els afectats poguessin optar a teletreballar, però també “millora substancialment les pretensions inicials de l’empresa i és el menys greu dins del desolador panorama que deixa Atento”.Una vegada firmat l’acord, l’empresa ho haurà de comunicar a les plantilles, la qual cosa s’espera que faci durant els propers dies. A partir de llavors, els treballadors dels diferents centres tindran 15 dies per decidir si volen apuntar-se de forma voluntària al teletreball, si accepten el trasllat o si decideixen optar per l’acomiadament. La data inicial que l’empresa estudia per clausurar de forma definitiva el centre de Lleida és a finals de setembre.Segons van denunciar els treballadors de la província, “l’única intenció d’Atento amb aquesta acció és emportar-se la feina als centres que té a l’Amèrica Llatina, on la mà d’obra és més barata”.

Els trasllats “forçosos” afecten 550 empleats d’Atento de cinc centres de treball a tot Espanya