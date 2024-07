Els cotxes elèctrics de segona mà es venen més ràpid que els de combustió

detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un vehicle utilitzat elèctric o híbrid necessita 15 dies menys de mitjana per trobar un comprador davant un vehicle de combustió (dièsel o gasolina), segons revela aquest dimecres un estudi elaborat per Sumauto.

És a dir, en dos mesos i mig un utilitzat electrificat aconsegueix tornar sortir a les carreteres i estar en circulació. En canvi, cal esperar una mica més de tres mesos si es tracta d’un model de motor convencional.

Aquests registres s’assoleixen malgrat els preus dels vehicles electrificats més elevats que els de combustió. El preu mitjà de l’utilitzat electrificat a Espanya es troba en aquests moments en el seu punt més àlgid el 2024, sobre 35.835 euros de mitjana, segons les dades de Sumauto.

Aquestes factures mostren que un cotxe de bateria o híbrid endollable és fins a un 60% més car que un dièsel o gasolina d’ocasió, el preu del qual s’acosta als 22.300 euros.

Amb un preu mitjà d’uns 36.000 euros, el principal comprador d’aquests vehicles electrificats utilitzats són les empreses, ja que només dos de cada deu famílies espanyoles tenen possibilitat d'adquirir un cotxe d’aquest tipus, i a més sent usat.

De fet, empreses de rènting i de rent a car, que durant 2022 i bona part de 2023 van haver de retardar la renovació dels seus cotxes per les tensions a la cadena de subministrament, han registrat creixements de més del 30% en les seues operacions amb vehicles utilitzats.

Durant l’últim any, assenyala l’estudi, s’ha incrementat la proporció de vehicles electrificats del parc del mercat d’ocasió i representa ja el 17,3%, davant l’11,6% firmat fa dotze mesos.

No obstant, adverteix Sumauto que aquesta més oferta i un increment de la demanda per part dels clients no està derivant en una caiguda dels preus, sinó "més aviat el contrari".

"Hem d’insistir en el qual mantenir l’actual format del Moves és un disbarat", ha assegurat el portaveu de AutoScout24, Ignacio García-Roji, qui ha afegit que ara és el moment de "ser ambiciosos" i estendre el pla d’estímul al vehicle utilitzat jove per "cobrir el buit d’assequibilitat que les marques han anat abandonant".

Les vendes es disparen

En aquest primer semestre de 2024 s’han venut a Espanya un total de 8.597 vehicles elèctrics de segona mà, dels quals més de la meitat tenen menys de 3 anys d’antiguitat.

Des de començament d’any s’han venut 2.602 elèctrics seminous (31% del total) i 2.627 entre 1 i 3 anys d’antiguitat (29% del total).

"Convertir la mobilitat zero emissions en una opció realment assequible per a tothom passa per revisar la gestió d’incentius actual: ajuts directes que s’apliquin en el moment de la compra i incloure el suport als utilitzats elèctrics de, almenys, 36 mesos per fer més accessible la seua adquisició, dinamitzar la demanda i accelerar els objectius de descarbonització", asseguren des de l’Associació Nacional de Venedors de Vehicles a Motor, Reparació i Recanvis (Ganvam).