Tatxo Benet tanca a Lleida la seua empresa de transports amb prop de 50 empleats

Els camions de la companyia han recorregut rutes tant nacionals com internacionals. - GRUPAFRED

L’empresari lleidatà Tatxo Benet ha decidit tancar la seua empresa de transports Grupafred, companyia que compta amb al voltant de cinquanta treballadors, segons van indicar ahir fonts del sector.

La firma ha presentat un concurs voluntari davant del Jutjat Mercantil de Lleida, amb data 8 de juliol, en el qual indica que es troba “en estat d’insolvència” i situa l’empresa en procés de liquidació. El passiu de Grupafred se situa entorn dels 4 milions d’euros, segons les esmentades fonts, que apunten que la companyia no tindria deutes amb les administracions, quan en aquest tipus de processos són habituals tenir comptes pendents tant amb el fisc i la Seguretat Social. Tot plegat apunta a un “procés de tancament ordenat”, segons les fonts.

Tatxo Benet va adquirir Transportes Tarragona l’any 2020, com va recordar ahir SEGRE, en una operació que va lligar a la relació familiar que l’uneix a l’anterior accionariat. Tanmateix, la marxa de la companyia en un sector tan complicat com el de la logística ha desembocat en la decisió del tancament de l’empresa.

La companyia va canviar de denominació a l’actual Grupafred de transport per carretera a temperatura controlada nacional i internacional. Les instal·lacions de la firma es troben al Polígon Industrial El Segre, on compta amb 5.000 metres cúbics d’emmagatzematge a temperatura controlada amb capacitat per a 1.000 palets.

De fet, fonts empresarials consultades pel diari apunten a les possibilitats de futurs negocis que podrien acollir aquestes instal·lacions.