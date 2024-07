Plusfresc factura 24,6 milions en compres a proveïdors locals

Plusfresc va facturar l’any passat 24,6 milions d’euros en compres a proveïdors lleidatans. Onze corresponen a compres de productes envasats i 13,6 milions a frescos. Així es va posar de manifest ahir en la Primera Trobada Agrària amb Productors Locals, acte en el qual la companyia de distribució lleidatana va voler homenatjar els tres amb qui fa més anys que treballen amb la companyia. Va entregar una placa a tres productors ja jubilats: Carles Peiretó, de Vilanova de Segrià i subministrador d’enciams; Juan Bertran, de Lleida i productor de bledes; i Miquel Casals, de Soses i productor de fruites i hortalisses. L’any passat, Plusfresc va comprar 3.740 tones de producte fresc de proveïdors lleidatans, dels quals 1.715 tones van ser de fruita i verdura, comprades directament als productors. Però s’hi sumen altres productes, com carns procedents d’animals criats a Lleida amb una alimentació controlada, productes de fleca o formatges, per posar alguns exemples.

“La nostra aposta per prioritzar la compra de producte en origen ens consolida com un referent de la comercialització del producte local a Catalunya. Sabem que, treballant directament amb els productors locals, podem assegurar-nos que els nostres clients tinguin accés a la fruita, la verdura i les hortalisses més fresques, de temporada i de la més alta qualitat”, detalla Francisco González, director general de Plusfresc. El president de la companyia, Jordi Oncins, va destacar que en ple estiu, el 70% de les verdures i fruites que comercialitza la companyia són d’origen local, un orgull que va destacar perquè precisament el “producte fresc és la identitat de la companyia”.L’empresa ha fet, en aquest sentit, una inversió important en la millora de la logística i els processos interns per garantir una gestió òptima de la cadena de subministrament, des del moment de la compra fins al punt de venda, a fi de garantir la màxima frescor i qualitat.El secretari d’Alimentació de la conselleria d’Acció Climàtica, Carmel Mòdol, va destacar el paper fonamental del sector primari perquè “sense pagesos la societat és molt vulnerable. Tot comença al camp, amb una producció que va a les botigues i companyies com Plusfresc per arribar al consumidor”. L’edil de Promoció de la Ciutat de la Paeria, Pilar Bosch, va posar de relleu que Plusfresc és un “emblema que exportem més enllà de la província”.