El Grup Vall Companys factura 4.148 milions i Lleida lidera la inversió

El Grup agroalimentari Vall Companys va tancar l’exercici 2023 amb una facturació de 4.148 milions d’euros, tenint en compte les seues operacions a tot l’Estat espanyol. D’acord amb els comptes anuals dipositats al Registre Mercantil, les operacions del Grup s’incrementen en un 38% davant dels 3.010 milions de l’exercici anterior. El Grup, format per unes 45 empreses a Espanya, va obtenir l’any passat un benefici net de 243 milions, més del doble que el 2022, quan va assolir els 110 milions.

La companyia, amb els serveis centrals a Lleida i amb un total de quinze empreses a la demarcació i la seua àrea d’influència, passa a ser un actor de rellevància en el sector agroalimentari espanyol i europeu. De fet, tenint en compte les empreses del Grup que hi ha a Lleida i en el seu entorn, aquesta regió va ser la que va concentrar més volum inversor a les seues plantes de producció. Concretament la inversió a Lleida i la seua àrea d’influència es va elevar a 27,7 milions d’euros, un 12% més que l’any anterior, beneficiant així proveïdors de serveis a nivell local. En aquest capítol destaquen els 8,6 milions dedicats a la construcció, adequació i posada en marxa de la fàbrica d’Almenar. La contractació de nous camions i l’adequació a mesures de bioseguretat avícola han suposat inversions de 5,6 milions. L’escorxador de pollastres Avidel ha registrat millores en maquinària, processos productius i energia renovable per valor de 3,2 milions.

Així, al llarg de l’exercici destaquen inversions en energies renovables, en eficiència energètica i en millora de processos productius per mantenir les plantes en posició de competitivitat global, i també en especial a la nova planta de pinsos d’Almenar. La facturació a tercers que han generat les empreses de Lleida creix un 5% i ascendeix fins a 655,5 milions, reforçant el quilòmetre zero i origen del

Grup.

La companyia destaca que ha apostat sempre per Lleida i la seua àrea d’influència i posa com a exemple la potenciació de l’activitat farinera, els contractes d’integració ramadera o l’activitat industrial avícola. L’any 2023 el Grup Vall Companys va començar a implementar, com a corporació, accions de caràcter social que enforteixin el seu vincle amb la ciutat de Lleida.

D’una banda, ha impulsat la Càtedra Grup Vall Companys – UdL: Alimentació Sostenible amb els objectius de promoure l’intercanvi de coneixement i d’arrelar i atreure el millor talent universitari. La Càtedra ha organitzat dos premis reconeixent els millors Treballs de Final de Grau i els millors Treballs de Final de Màster.Al seu torn, el Grup Vall Companys s’ha convertit també en col·laborador de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida.

Genera 1.950 nous llocs de treball en l’exercici 2023

L’increment de facturació s’ha traduït en més llocs de treball, concretament 1.943, explica el Grup. Un increment del 9,5%, molt superior al creixement de les operacions. Aquest augment és a causa de la contractació de professionals en totes les empreses, especialment transportistes a nivell de logística, i la posada en marxa de la nova fàbrica de pinsos d’Almenar. La companyia compta amb més de 2.600 granges associades i va tancar el 2023 amb 12.558 llocs de treball directes a les seues plantes productives i serveis centrals. Ha aconseguit per quart any consecutiu des del 2020 fins al 2024 el certificat Top Employer que l’acredita com una companyia de referència a nivell de contractació. El Grup Vall Companys té més de 200 convenis de formació amb centres universitaris i de Formació Professional a tot Espanya, molts dels quals a Lleida i a Catalunya.Des del 2017, el Grup Vall Companys s’ha anat implantant de forma gradual com a accionista minoritari al Perú, Colòmbia, Mèxic, l’Equador, l’Uruguai i el Brasil.Totes les operacions s’han basat a construir sinergies, intercanviar know-how i enfortir la cadena de valor ramadera i càrnia. Les condicions d’implantació estableixen que aquests mercats han de tenir un dèficit de producció nacional, per la qual cosa cal motivar la producció local.D’altra banda, el 2023 també ha destacat per la consolidació del projecte de porc ibèric del Grup.