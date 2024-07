Les exportacions lleidatanes creixen un 15% fins al maig

Les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran han exportat des de principi d’any i fins al maig mercaderies i serveis per valor d’1.222,5 milions d’euros, un 15,1% per cent més que durant el mateix període del 2023, segons es desprèn de la balança comercial publicada ahir pel ministeri d’Economia, Comerç i Empresa. Només durant el mes de maig passat es van comercialitzar a l’exterior productes per valor de 265,6 milions d’euros, una xifra un 10,8 per cent superior a la registrada durant el mateix mes de l’any passat.

El sector de l’alimentació, les begudes i el tabac va ser de nou el més actiu de cara a l’exterior, aglutinant més del 60 per cent de les vendes que les empreses de la demarcació van fer a l’estranger entre el gener i el maig. En concret, es van exportar productes per valor de 761,8 milions d’euros, la qual cosa es tradueix en un increment del 30,5% si es compara amb l’any anterior. Després dels productes alimentaris, el que més va exportar Lleida a altres països van ser béns d’equipament, per valor de 132,5 milions d’euros, una xifra un 1,5% inferior a la registrada durant els cinc primers mesos del 2023.Quant a les importacions, la demarcació va comprar a l’exterior productes per valor de 841,4 milions d’euros entre gener i maig, un 1,1 per cent més que durant el mateix període de l’any anterior. Més de la meitat dels productes que es van importar van ser aliments, begudes i tabac, un total de 416,5 milions d’euros, un 4,6% per cent menys. Aquestes dades situen la balança comercial en positiu, amb un saldo de 381,1 milions els primers cinc mesos del 2024.La demarcació de Lleida va ser la que va registrar un creixement més gran de les vendes a l’estranger durant el mes de maig, seguida de Tarragona i Barcelona, mentre que a Girona van retrocedir. En conjunt, les exportacions catalanes van augmentar al maig un 2,2% en comparació al mateix mes de l’any passat, fins als 9.219,5 milions. Des del gener, tanmateix, cauen un 4,2% i acumulen 41.989,5 milions.