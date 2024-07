Estrasburg sentencia contra el límit d'indemnització per acomiadament

El Comitè Europeu de Drets Socials ha emès una sentència en la qual considera que la regulació espanyola de les indemnitzacions per acomiadament improcedent “no són dissuasives ni reparatòries”, segons va avançar ahir en roda de premsa UGT, el sindicat la reclamació del qual ha motivat aquesta resolució.

El secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, va avançar aquesta interlocutòria, que el Comitè Europeu de Drets Socials farà públic ben aviat, que té caràcter vinculant per al Govern espanyol i que ha de servir per “cobrir els danys causats a la víctima”. En concret, la sentència assenyala que Espanya viola l’article 24 de la Carta Social Europea, que diu que tots els treballadors tenen dret a protecció en cas d’acomiadament.El vicesecretari general de Política Sindical d’UGT, Fernando Luján, va assegurar que a Espanya la situació és “inacceptable” perquè les indemnitzacions mitjanes per acomiadament injust s’acosten als 9.000 euros, la qual cosa “no té caràcter dissuasiu ni restaurador”.Luján va recordar que la reforma laboral de l’any 2013 va rebaixar la indemnització per acomiadament improcedent de 45 a 33 dies i va eliminar els salaris de tramitació, que són els que es generen des que es produeix l’acomiadament fins que el jutge en dictamina la improcedència. Això va suposar una rebaixa de molt més del 50 per cent en la indemnització a percebre pel treballador, que en acomiadaments amb antiguitat de 4 o 5 anys ascendeix gairebé al 60%. “Acomiadar sense causa i de manera arbitrària surt massa fàcil”, va dir Luján.En aquest sentit, tal com va explicar Luján, el Comitè Europeu diu que la indemnització ha de tenir caràcter dissuasiu, que per rescabalar el dany cal compensar-ho per les pèrdues patrimonials que es produeixen des que es dona l’acomiadament fins que es porta a terme la indemnització i que els terminis d’espera han de ser curts.La ministra de Treball, Yolanda Díaz, va dir que portarà la reforma de l’acomiadament a la taula de diàleg social, ja que era un compromís de l’acord del Govern de coalició, però amb “absoluta tranquil·litat” i sabent que l’acomiadament “no és un problema” en aquest país.