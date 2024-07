Patronal i sindicats acorden una pujada salarial de l'11% en 3 anys per als empleats de banca

detail.info.publicated acn

L'Associació Espanyola de Banca (AEB) i els sindicats CCOO, UGT i Fine han acordat una pujada salarial de l'11% en 3 anys per als empleats del sector. La pujada s'aplicarà amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2024. Aquest any els treballadors cobraran un 4,25% més, l'any que ve un 4% i el 2026 un 2,75%. El pacte preveu la possibilitat que la inflació es desviï fins a un 2% en relació a allò acordat. També amb caràcter excepcional s'ha acordat una clàusula excepcional de "quantia mínima garantida" que suposarà que tots els treballadors vegin millorades les retribucions fixes ordinàries, segons un comunicat difós per l'AEB.