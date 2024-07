Lleida tanca el segon trimestre amb una reducció de 3.000 aturats, segons l'EPA

La taxa d’atur a la província de Lleida en aquest segon trimestre d’any és del 6,72%, un punt inferior a la registrada en el trimestre anterior i un 1,13% menor respecte al mateix període de l’any passat, segons dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de l’Enquesta de Població Activa (EPA). La taxa d’activitat queda en el 60,31%.

Segons aquestes dades, en el segon trimestre del 2024, el nombre de persones aturades ha descendit fins a les 15.300, gairebé 3.000 menys que en els primers tres mesos d’any.Segons mostren les dades de l’EPA, les dones lideren aquesta baixada d’aturats i hi ha més homes aturats. Per la seua part, les persones ocupades són 212.700, unes 5.200 menys que en el primer trimestre d’aquest any, però 14.200 més que en el segon trimestre del 2023.A Catalunya, la taxa d’atur es va situar en el 9,41% en el segon trimestre, tot just unes dècimes menys que la dels tres primers mesos de l’any. En total, entre abril i juny, 395.300 treballadors es trobaven parats, és a dir, 800 menys que en els tres mesos anteriors (-0,2%).Quant a l’ocupació, va marcar un nou rècord en un segon trimestre, fins als 3.807.600 treballadors, 23.800 més que el mes anterior (+0,63%). Si es compara amb el segon trimestre del 2023, el nombre de persones a l’atur va augmentar en 31.100, un 8,54% més, mentre que el número d’ocupats va ascendir a 70.100 persones, un 1,88% anual més.En el conjunt de l’Estat, l’atur va descendir en 222.600 persones, fins a les 2.755.300 en el segon trimestre, mentre que la taxa d’aturats es va situar en l’11,27% entre abril i juny, és a dir, 1,02 punts menys que en els primers tres mesos de l’any. Es tracta de la menor taxa en un segon trimestre des del 2008, quan llavors va ser del 10,36%. Quant a l’ocupació, va augmentar en 434.700 persones davant del trimestre anterior, fins als 21.684.700.Per comunitats, Andalusia va ser la que va registrar un descens més alt del nombre d’aturats en xifres absolutes (-54.100) en comparació amb el primer trimestre, seguit de les illes Balears (-44.800) i el País Valencià (-42.000). Catalunya és el territori en el qual menys va baixar el nombre d’aturats, mentre que on més va créixer va ser a Cantàbria, amb 2.600 parats més. En percentatge, el descens més important va ser a les Balears (-44,8%) i l’increment més alt, a Cantàbria (+12,31%).

Roger Torrent veu símptomes d’un mercat laboral fort

El conseller d’Empresa i Treball en funcions, Roger Torrent, va posar ahir de relleu “l’ocupació de rècord” i va considerar que el mercat laboral “continua mostrant símptomes de fortalesa”. Torrent va ressaltar que “hi ha més gent treballant que mai en un segon trimestre” i va concretar que “les xifres de creació d’ocupació són inèdites en aquesta època de l’any”.Per la seua part, UGT de Catalunya va reclamar abordar també els “problemes estructurals” del mercat de treball català, com crear ocupació en sectors d’alt valor afegit i reduir l’atur de llarga durada.Pimec va definir, al seu torn, de “molt mala notícia” l’augment interanual de la taxa d’atur a Catalunya en el segon trimestre d’aquest any.A més, va alertar que la reducció de la jornada laboral que està negociant el Govern de Pedro Sánchez amb els agents socials “pot empitjorar” la situació.