La pensió de jubilació a Lleida supera els 1.290 euros

La pensió mitjana per jubilació a la província de Lleida ha pujat un 5,51 per cent el juliol en comparació amb el mateix mes de l’any passat i s’ha situat en els 1.291,21 euros. Segons les dades publicades ahir pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, aquesta prestació beneficia més 64.556 lleidatans.

A la província de Lleida, la pensió per jubilació segueix per sota de la mitjana espanyola, de 1.443,1 euros.Per la seua part, la pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viudetat, orfandat i a favor de familiars), va augmentar a Lleida un 5,55 per cent interanual, fins a situar-se a 1 de juliol en 1.129,80 euros mensuals.

La despesa en pensions s’ha situat en l’11,5% del Producte Interior Brut al juliol

D’altra banda, la Seguretat Social va destinar aquest mes de juliol la xifra rècord de 12.793,8 milions d’euros al pagament de la nòmina ordinària mensual de les pensions contributives a Espanya, un 6,4% més que el mateix mes del 2023, segons va informar el ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.La nòmina mensual ordinària de les pensions va superar per primera vegada el juliol del 2023 els 12.000 milions d’euros i aquest mes torna a marcar un nou rècord després de la pujada de les pensions contributives en un 3,8 per cent per a aquest any 2024.El departament que dirigeix la ministra Elma Saiz estima que la despesa en pensions es va situar en l’11,5% del PIB al juliol. Dels 12.793 milions d’euros que es van dedicar al juliol a la nòmina ordinària de les pensions contributives, tres quartes parts (el 73,1%) es van destinar al pagament de les pensions de jubilació, que van sumar un import de 9.353,1 milions d’euros, un 6,8% més que el juliol de l’any passat.A les pensions de viudetat es van destinar 2.108,9 milions d’euros, un 5,2% més que fa un any, mentre que a les prestacions per incapacitat permanent es van dedicar 1.125,9 milions d’euros (+6,2%).