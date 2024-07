Treball ha doblat els pagaments per insolvències a Lleida

El fons de Garantia Salarial (Fogasa), dependent del ministeri de Treball i Economia Social, ha pagat un total de 333.785 euros a les comarques de Lleida per cobrir salaris i indemnitzacions afectats per les insolvències de les seues empreses en els sis primers mesos d’aquest any. Aquesta xifra pràcticament duplica la registrada el mateix període del 2023, quan el balanç llançava aplicava per un import de 163.238 euros. Enguany han estat 28 els treballadors que han hagut de percebre aquestes compensacions per part del Fogasa, davant dels 16 de l’any passat. Aquest any han estat 19 homes i 8 dones, mentre que en el cas restant no consta el sexe del treballador. El gruix dels pagaments correspon a indemnitzacions amb 225.295 euros, davant 105.490 conceptes de pagament per salaris retardats per part de les onze empreses immersos als 21 expedients comptabilitzats en el balanç del Fons de Garantia Salarial.

En aquest primer semestre, el Fogasa s’ha fet càrrec a Espanya de sous i indemnitzacions a 4.508 treballadors, que han suposat pagaments d’alguna cosa més de 43 milions d’euros.El Fogasa és un organisme autònom adscrit al ministeri que dirigeix Yolanda Díaz i que garanteix als treballadors la percepció de salaris, així com les indemnitzacions per acomiadament o extinció de la relació laboral, pendents de pagament a causa d’insolvència o procediment concursal de l’empresari. Tanmateix, en moltes ocasions està lluny de les demandes dels treballadors en les seues empreses en crisi. De fet, la quantitat màxima a abonar pel Fons de Garantia Salarial és la que resulta de multiplicar el doble del salari mínim interprofessional diari, amb prorrateig de pagues extres, pel nombre de dies pendents de pagament, amb un màxim de cent vint dies.A més, hi ha conceptes que queden exclosos del seu àmbit d’actuació. Per exemple, no inclou la cobertura dels plus de distància, transport, vestuari, dietes, complements d’incapacitat temporal i qualsevol altre de naturalesa indemnitzatòria, segons la normativa vigent.