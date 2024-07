La filial de fruita seca de Borges obté un benefici de 21 milions

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN), la filial del grup Borges especialitzada en fruita seca, va tancar el seu exercici fiscal 2023-2024, acabat el 31 de maig passat, amb un benefici de 21 milions d’euros, segons va informar la companyia en un comunicat remès ahir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Durant aquell període l’empresa va comercialitzar 28.715 tones de producte en un total de 49 països, sent l’ametlla el de més valor en vendes (representa un 49 per cent del total), seguit de les nous (amb un 8%) i els pistatxos (amb un 8 per cent), la qual cosa va portar la companyia a registrar una xifra de negoci de 117 milions d’euros.El mercat espanyol va assolir el 56% de les vendes, concentrant-se en els canals B2B (business to business) i MDD (gran consum), mentre que França, Alemanya i Bèlgica van ser els principals mercats internacionals, amb un 20 per cent de les vendes.El resultat consolidat de l’exercici reflecteix, a més, un increment provocat per l’impacte de la venda del negoci agrícola del grup, que comprenia BAIN Andalucía, BAIN Extremadura, Amêndoas Herdade da Palheta, Amêndoas Herdade da Palheta II, BSJ Frutos Secos de Moura i BSJ2 Amêndoas de Moura, centrades en la producció d’ametlles, pistatxos i nous, destaca la mateixa companyia.

La venda del negoci agrícola, explica BAIN, permet a la firma centrar els seus esforços en les àrees industrial i comercial, focalitzant-se en la innovació, la sostenibilitat i la internacionalització del negoci, així com en la recerca de noves oportunitats que incrementin el valor per als seus accionistes, consumidors, clients, treballadors i per al conjunt de la societat. Un exemple d’això, ressenya, és el desenvolupament i comercialització, a començaments del 2024, d’una nova gamma de cremosos de fruita seca enfocada al canal B2B. Aquesta gamma incorpora 17 noves referències en les categories de pastes pures, cremes de fruita seca i pralinés, i està enfocada a obtenir un alt rendiment en les elaboracions de pastisseria, gelateria i restauració amb un producte saludable i sostenible.