La pensió serà compatible al 100% amb treballar si es retarda la jubilació

El Govern espanyol i agents socials –patronal i sindicats– van arribar ahir a un acord en matèria de pensions que inclou una millora dels incentius als que continuïn treballant més enllà de l’edat de retir, amb la figura del contracte de relleu, mentre millora les condicions d’accés a la jubilació parcial i a l’anticipada en el cas de les professions “especialment dures i perilloses”.

En concret, l’acord millora els incentius per demorar la jubilació, que es passaran a calcular per semestres (incrementant el 2% l’import de la pensió). També elimina el requisit de comptar amb la carrera completa de cotització i es fa compatible amb la jubilació activa. En cas de jubilació activa s’eleva la part de la pensió que es pot cobrar mentre es continua treballant: 45% el primer any, 55% el segon, 65% el tercer, 80% el quart i 100% el cinquè. En el cas dels autònoms amb un treballador contractat des de fa més de 18 mesos o que facin una nova contractació, podran percebre el 75% de la pensió i elevar aquest percentatge 5 punts cada any fins a aconseguir el 100%.Pel que respecta al nou marc regulador de la jubilació parcial, amb caràcter general es podrà accedir fins a tres anys abans de l’edat ordinària de jubilació (fins ara eren dos) i s’estableix que el treballador rellevista haurà de tenir contracte indefinit i a temps complet. En el cas dels treballadors de la indústria manufacturera recuperen les condicions prèvies a la reforma del 2011.A més, l’acord obre la porta que les mútues puguin col·laborar amb els serveis públics de salut per realitzar proves diagnòstiques en patologies traumatològiques i preveu un nou procediment per al reconeixement dels coeficients reductors de l’edat de jubilació en activitats penoses, tòxiques o perilloses partint de circumstàncies objectives.Així mateix, altres matèries són una reducció de les cotitzacions per a les empreses que aconsegueixin disminuir de manera considerable la sinistralitat laboral (almenys un 4 per cent) i una millora de les pensions per als fixos discontinus, els dies de treball dels quals computaran com 1,5 dies a efectes de cotització.Aquestes mesures completen el procés de reformes iniciat el 2021 que buscaven atansar l’edat efectiva de jubilació a l’edat legal i establien un ventall d’opcions nou per al treballador de cara al seu retir de la vida laboral.