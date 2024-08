Rècord laboral a Catalunya malgrat lleus ombres

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

En una fita sense precedents, Catalunya ha aconseguit superar el seu màxim històric d’ocupació durant el mes de juliol, assolint la xifra de 3,83 milions de treballadors, segons dades publicades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions d’Espanya. Aquest èxit es produeix malgrat un lleu repunt en l’atur en algunes àrees de la regió.

El mercat laboral català va experimentar un increment de 3.362 treballadors en comparació amb el mes anterior, la qual cosa representa un augment del 0,09%. En termes interanuals, el creixement és encara més notable, amb un 3,4% més d’afiliacions, és a dir, 126.267 llocs de treball addicionals. Tanmateix, el nombre d’aturats també va créixer lleugerament fins els 327.219, un 0,71% més que al juny, encara que Catalunya continua mantenint una de les taxes d’atur més baixes dels últims 16 anys.

Contrast amb el panorama nacional

Mentre Catalunya continua la seua tendència alcista en la creació d’ocupació, el conjunt d’Espanya presenta un escenari diferent. Després de cinc mesos consecutius de creixement, el mercat laboral espanyol es va frenar al juliol, registrant una lleu caiguda del 0,05% en el nombre d’afiliats, situant-se en poc més de 21,38 milions de persones.

Alentiment del ritme de creixement

Malgrat el rècord assolit, el ritme de creixement de l’ocupació a Catalunya ha mostrat signes de desacceleració en els últims mesos. Mentre que al maig l’augment intermensual va ser de l’1,12%, al juny es va reduir al 0,69% i al juliol s’ha situat en un modest 0,09%. Aquest fenomen suggereix una possible estabilització del mercat laboral després d’un període de ràpida expansió.

Repunt de l’atur al sector serveis

Contràriament a l’ocorregut el juny, quan les contractacions turístiques van impulsar l’ocupació, el sector serveis ha estat el principal responsable de l’augment de l’atur al juliol. A Catalunya, el nombre d’aturats procedents d’aquest sector va créixer en 2.256 persones, revertint la caiguda de 4.628 registrada el mes anterior. La indústria (+123) i la construcció (+245) també van experimentar lleus increments, mentre que l’agricultura (-41) va resistir la tendència.

Girona, l’excepció positiva

En un context de lleuger augment de l’atur, Girona va destacar com l’única demarcació catalana que va aconseguir reduir el seu nombre d’aturats. Amb un total de 28.474 aturats, la província va registrar una caiguda del 0,43% en comparació amb juny i un descens del 2,14% en termes interanuals. Al contrari, Barcelona va ser el territori on més va créixer l’atur (+0,91%), seguida de Lleida (+0,4%) i Tarragona (+0,42%).

Augment de la contractació

El creixement de l’ocupació a Catalunya també es va reflectir en un major nombre de contractes firmats durant el juliol. Es van registrar un total de 255.312 nous contractes, un 9,7% més que en juny i un 4,3% més que el mateix mes de l’any anterior. Del total de contractes, 105.712 (41,4%) van ser indefinits, mentre que els 149.600 restants van ser temporals.

Context nacional: caiguda de l’ atur

En el conjunt d’Espanya, l’atur es va reduir en 10.830 persones al juliol, situant-se lleugerament per sobre dels 2,55 milions d’aturats. Aquesta xifra representa la sisena baixada consecutiva des de començament d’any i és la més baixa des de setembre de 2008. El número d’inscrits en el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) al tancament de juliol va ser un 0,42% inferior al de juny i un 4,8% menor que el mateix mes de l’any passat.

En resum, Catalunya ha assolit una fita històrica al seu mercat laboral durant el mes de juliol, superant els 3,83 milions de treballadors malgrat un lleu repunt de l’atur en algunes zones. Encara que el ritme de creixement s’ha alentit en els últims mesos, la regió continua mantenint una de les taxes d’atur més baixes dels últims 16 anys. L’augment de la contractació i el contrast amb el panorama nacional posen de manifest la fortalesa de l’ocupació a Catalunya, encara que el sector serveis ha estat el principal responsable del repunt de l’atur al juliol. Girona es destaca com l’única demarcació que ha aconseguit reduir el seu nombre d’aturats, mentre que en el conjunt d’Espanya l’atur ha caigut per sisè mes consecutiu, situant-se en nivells no vistos des de 2008.