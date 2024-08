CaixaBank presta més de 130 milions a particulars de Lleida fins al juny

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

CaixaBank ha aprovat la concessió de noves operacions de finançament a particulars de les comarques lleidatanes per valor de 134 milions d’euros durant el primer semestre del 2024. L’entitat ha concedit préstecs hipotecaris a clients particulars de la província per un import de més de 79 milions, la qual cosa representa un increment del 51% respecte al mateix període de l’any anterior. En total, a les Terres de Ponent es van formalitzar 736 hipoteques a clients particulars. Destaca també l’evolució del crèdit al consum, que en aquests primers mesos del 2024 ha suposat la concessió de 5.780 noves operacions per valor de 55 milions d’euros al territori.

El director territorial a Catalunya de CaixaBank, Josep M. González, va destacar que “aquestes dades confirmen que la compravenda d’habitatge i el consum a les comarques de Lleida segueixen a bon ritme. És d’esperar que les bones dades del mercat laboral i el manteniment dels índexs de confiança del consumidor siguin elements que continuïn impulsant el crèdit de cara als propers mesos”.D’altra banda, CaixaBank va informar que ja ha executat l’1,98 per cent del programa de recompra d’accions que es va iniciar el dia 31 i que té un import total de 500 milions d’euros.