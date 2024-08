Els autoconsums col·lectius de la xarxa d'Endesa a Lleida pugen un 63% fins al juny

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La filial de xarxes d'Endesa e-distribución ha incrementat en un 63% el nombre de subministraments d'autoconsum col·lectiu connectats a la seva xarxa de distribució a Lleida des que va començar l'any. Al tancament del primer semestre hi havia 432 subministraments vinculats a instal·lacions d'autoconsum col·lectiu actius a la xarxa d'Endesa, enfront dels 265 acumulats fins al 2023.

Al conjunt de Catalunya, l'increment ha estat del 161%, consolidant la xifra dels 6.950 subministraments, quan a tancament del 2023 es situava en 2.664. En aquest sentit, Catalunya és el territori de l'Estat que registra la xifra més alta d'autoconsums col·lectius, representant el 60% de tots els connectats a la xarxa d'Endesa, més que duplicant els que tenia actius fins al 2023. Les millores introduïdes en la seva tramitació i el reforç de la informació als diferents agents que intervenen en el procés donen fruits per agilitzar l'activació d'aquestes instal·lacions que acceleren la seva penetració al mercat, segons assenyala la companyia. Això no obstant, els autoconsums individuals segueixen sent els més nombrosos, ja que arreu del territori sumen ja 103.257, un 13% més que a finals de l'any passat.

Per demarcacions, Tarragona lidera el creixement en el nombre d'autoconsums col·lectius en el que va d'any, amb una pujada del 278% fins als 261 subministraments. Seguidament, ve Barcelona amb un increment del 185% fins a les 5.789 instal·lacions, després Lleida, i tanca Girona amb una pujada del 55% i 468 subministraments.