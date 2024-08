Les gelades de l'abril redueixen a Lleida el calibre de la poma gala

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

La collita de poma gala arranca a Lleida marcada per calibres més reduïts del que és habitual a causa dels efectes de les gelades del mes d’abril. Manel Cònsola, productor de Bell-lloc d’Urgell, destaca que la qualitat és la mateixa o superior i aposta per un canvi d’hàbits de consum ja que la fruita “és bona” sigui quina sigui la seua mida. Per això, confien que la fruita pugui registrar bones cotitzacions.

Segons dades d’Afrucat, la producció creix a la demarcació de Lleida fins a les 32.460 tones, un 16% més. El canvi climàtic modifica cada vegada més el calendari de collita que any rere any s’anticipa per l’augment de les temperatures.

A diferència de l’any passat, en aquesta zona del canal d’Urgell no hi ha hagut restriccions de reg. Enguany “s’ha pogut regar tranquil·lament”, assenyala Cònsola, que també recorda que l’estiu passat, malgrat les elevades temperatures i la falta d’aigua, van poder “salvar la fruita”. A moltes de les finques afectades per les gelades, el dany no era prou elevat com per reclamar una indemnització a Agroseguro i per això ara els agricultors tenen més feina a l’hora de destriar la fruita bona de la dolenta.D’altra banda, la patronal catalana de la fruita Afrucat va explicar, després de la participació en el congrés Prognosfruit, que la previsió europea de producció de pomes serà de 10.207.000 tones, la qual cosa representa una disminució de l’11% respecte a la collita del passat 2023 i una disminució de l’11% respecte a la mitjana dels darrers tres anys. Comparativament en la sèrie productiva dels últims 10 anys, la collita europea d’aquest 2024 serà la segona més baixa. L’escassa producció fa augurar una bona situació per defensar els preus del producte, una bona fluïdesa comercial i una situació, en general, optimista.La producció europea de peres serà la tercera més baixa de tota la sèrie històrica i, encara que aquest any Europa recupera part del seu potencial productiu, es manté la tendència negativa de les peres europees, que va començar a disminuir a partir de la campanya de l’any 2010, seguint des d’aleshores una caiguda sostinguda. Europa espera collir-ne 1.790.000 tones, un 5% més que a la campanya del 2023 i un -2% respecte a la mitjana dels últims tres anys, segons va explicar Afrucat.També s’espera una campanya comercial fluida, amb un clar dèficit en certes varietats i destaca l’evolució dels clubs de pera.