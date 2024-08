Les pluges de la primavera milloren les previsions de verema al Penedès

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Denominació d’Origen Penedès ha iniciat la verema amb millors pronòstics que l’any passat. La pluja acumulada durant tota la primavera ha afavorit el brot d’unes vinyes en què a començaments d’any les previsions eren molt pessimistes. “Volem collir més quilos de raïm que l’any passat, ja que les vinyes van tocar fons per culpa de tres anys de sequera”, explica el director del Consell Regulador de la DO Penedès, Francesc Olivella. Malgrat les bones previsions, alguns cellers estan a l’expectativa dels efectes que tindrà la presència del fong míldiu per l’acumulació d’humitat.

Per la seua part, la DO Cava també ha celebrat l’efecte de les pluges dels últims mesos. Si bé també constata presència de míldiu, assegura que “no ha estat de forma massiva”. Alguns cellers van començar a veremar a finals del passat mes de juliol, però ha estat aquesta setmana quan la collita a la DO Penedès ha començat a prendre ritme, especialment després de l’onada de calor de la segona meitat de juliol. Dia rere dia hi ha més tractors que omplen les carreteres locals amb els remolcs plens de raïm. Val a dir que Chardonnay, Pinot Noir i Muscat són les primeres varietats que estan entrant als cellers.