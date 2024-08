El granís minva fruita al pla de Lleida en plena campanya de recollida

Aquestes pomes han quedat arruïnades per la pedra quan faltava molt poc perquè tinguessin la maduració per ser collides. - GERARD HOYAS

Diversos fronts de granís van escombrar ahir bona part de les comarques del pla de Lleida i han provocat importants danys en finques de fruiters, de pinyol i de llavor, i també d'ametllers. En alguns casos, segons les organitzacions agràries, les pèrdues de collites seran totals, malgrat que caldrà esperar a valoracions més ajustades avui.

Les gelades van arrasar bona part de la producció de fruita dolça i d’ametlla fa tres anys. La passada campanya els problemes els va generar la sequera i en aquesta ocasió s’acumulen les pèrdues per la pedra. Així feia balanç ahir el responsable de la fruita d’Unió de Pagesos, Jaume Gardeñes, de l’últim episodi de granís, que va arribar a tenir dos centímetres de diàmetre i que va escombrar bona part del pla de Lleida. A primera hora del matí es van registrar les primeres tempestes en poblacions com Castellserà i Barbens que feien presagiar una jornada complicada, va explicar el responsable de la fruita de JARC, Sergi Balué. I va ser cap a les 13.00 hores quan va entrar per Fraga i Seròs el veritable problema en forma d’importants pluges i granís, va explicar. A partir d’allà s’hi van anar sumant poblacions amb danys com Torrebesses, Castelldans, les Borges Blanques, Soses, Seròs, Alcarràs, Puigverd de Lleida, Penelles, Castellserà, Soses, Aitona, Artesa de Lleida o els Alamús, segons les esmentades per les organitzacions agràries.

El president d’Asaja a Lleida, Pere Roqué, va lamentar que fa tot just tres setmanes Ponent ja va patir els estralls de la pedra. Va provocar danys d’entre un 30% i un 100% en 1.410 hectàrees. Malgrat que caldrà esperar que els agricultors puguin entrar a totes les finques per analitzar la situació, les tres organitzacions agràries donen per fet que hi ha finques amb el cent per cent de la collita destrossada, sigui fruita o ametlla.

La gran quantitat d’aigua caiguda va entollar camps a Soses - GERARD HOYAS

La d’ahir és una tempesta especialment nociva per al sector, perquè ha descarregat en un moment en què molts agricultors estan encara en plena recol·lecció. Les explotacions de préssec i nectarina tenen la campanya més avançada, però bona part dels pagesos amb prou feines havien començat a recollir pera conferència, la reina a Lleida, i pomes roges, mentre que la golden, la més important en potencial, estava encara en procés de maduració i no se n’havia iniciat la collita.Per posar un exemple, finques de nectarina tardana a Aitona registren danys d’entre un 70 i un 80%. La cara de la moneda en aquest cas, si es poden trobar punts positius a les tempestes de pedra, és que al Baix Segre tot just queda per collir el 20% de la producció, una situació molt diferent a la d’altres comarques.

D’altra banda, l’entrada de tempestes ahir van suposar de cop un descens de fins a 10 graus dels termòmetres, amb unes tempestes que van entrar per la Franja de Ponent i van continuar pel Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell, les Garrigues, l’Urgell i la Segarra.