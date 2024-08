Agroseguro comença a avaluar els danys i les indemnitzacions per la pedra en 550 ha

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de la tempesta arriba el moment de fer balanç de danys. Això és el que han començat ja a fer un total de vuit pèrits d’Agroseguro en finques del Segrià i les Garrigues on van descarregar les fortes precipitacions d’aigua i granís de dimarts passat. La coordinadora d’Agroseguro a Catalunya, Montse Minguell, va explicar que han rebut comunicats de danys de prop de 550 hectàrees i en principi no preveuen que aquesta xifra es pugui incrementar de forma significativa.

La conselleria d’Agricultura estima que el front tempestuós va escombrar unes 752 hectàrees amb danys d’entre un 30 i un 100% de la fruita. La diferència entre les dos xifres de superfície es pot deure que hi havia explotacions que no tenien assegurança o bé que tenien la recollida de la fruita molt avançada en el moment de la forta pedregada.De fet, Minguell va explicar que en algunes zones, en especial al Baix Segre, la campanya estava ja molt avançada. Aquesta mateixa tempesta en un altre moment de l’estiu podria haver tingut efectes devastadors.

Agroseguro espera poder acabar amb els peritatges de les parcel·les afectades en qüestió de dies i encara caldrà esperar per poder fer un càlcul de les possibles indemnitzacions a càrrec del pool assegurador. Els treballs del personal d’Agroseguro han començat per les espècies de fruita que estan en plena recol·lecció o de varietats que estan a punt d’iniciar-se els treballs de recollida. Es tracta de préssecs, nectarines, paraguaians i peres. El cas de la poma, que en molts casos encara necessitava dies o fins i tot setmanes per a la seua collita, es farà quan s’hagi acabat amb la fruita de pinyol i les peres. Així mateix, aquest és un procés habitual, prioritzant en funció de la situació de la collita als arbres.

A més, aquests peritatges coincideixen en el temps amb altres que estava fent aquests dies el personal d’Agroseguro en vinyes. El moment de la verema en àmplies zones de Catalunya està posant de manifest pèrdues de producció, en aquest cas per la sequera. Suposen nous informes de sinistre i els consegüents peritatges.

Queixes del sector per l’assegurança i demanda de línies d’ajuts

Les organitzacions agràries insisteixen en la necessitat de reformes en el sistema de les assegurances agràries. D’una banda, es queixen del cost elevat que representa per a les explotacions, mentre que consideren que les indemnitzacions en el cas de patir un sinistre són insuficients i estan desfasades respecte als costos i el mercat. Però d’altra banda afirmen que les penalitzacions d’Agroseguro a les finques amb danys meteorològics en les últimes campanyes fan que assegurar sigui a la pràctica molt difícil.Així mateix, la patronal de la fruita Afrucat defensa que l’absoluta prioritat dels productors és cobrir els seus cultius amb malles, però que només es pot fer en funció del valor afegit que generen les explotacions. Considera que el suport als productors en aquest aspecte hauria de ser el que qualifica com a política de país i posa com a exemple les línies d’ajuda que existeixen a Hongria.