Lleida registra una segona collita “mai vista” de panís

A diferència de la de l’any passat, la campanya de regadiu d’aquest 2024 a les comarques de Ponent ha pogut comptar amb prou reserves d’aigua per garantir el reg a tots els cultius. Això, tanmateix, no es va poder confirmar fins ben entrada la primavera, amb l’arribada de les pluges i el desglaç que va omplir embassaments que inclouen canals com el de Catalunya i Aragó, Urgell o Segarra-Garrigues.

És per aquesta raó que cultius com el panís, que el 2023 no es van poder sembrar per falta d’aigua, aquesta campanya es van recuperant de forma progressiva i on més es nota és a les segones collites, és a dir, quan es planta després de segar el cereal d’hivern. En concret, es va passar de produir 356.822 tones en 35.067 hectàrees el 2022 a 123.356 tones en 11.967 hectàrees el 2023. El tancament anticipat del Canal d’Urgell quan no feia ni un mes que havia començat la campanya ja va encendre totes les alarmes i es va demanar no plantar aquest tipus de cultiu que requereix un elevat consum aigua per poder reservar-la per als arbres fruiters.

El 2022, Ponent va conrear 123.356 hectàrees de panís a l’hivern, lluny encara de les 13.500 d’aquest estiu

Aquest any la situació ha canviat però l’augment d’hectàrees de cultiu de panís no s’ha recuperat amb el volum del que vindria a ser un any normal. Segons dades del departament d’Acció Climàtica del mes de juny, a la demarcació de Lleida s’han plantat 13.500 hectàrees de panís, un número que encara queda lluny de les més de 35.000 de fa dos anys. El fet de tenir aigua assegurada per la campanya de reg ha provocat, segons el responsable d’herbacis d’UP, Santi Caudevilla, que en tres mesos s’hagi passat de no tenir pràcticament “opció de sembra” de panís a tenir una sembra “mai vista” de segona collita d’aquest cultiu. La segona collita té lloc una vegada s’ha segat el cereal d’hivern, ja sigui ordi o blat, i per tant el panís es planta entre el juny i el juliol per ser recollit entre l’octubre i el novembre. Les segones collites han augmentat perquè els pagesos no han sabut pràcticament fins al juny que tindrien l’aigua assegurada per poder regar tota la campanya.