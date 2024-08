La recaptació d'Hisenda creix a Lleida en el primer semestre fins als 549 milions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La recaptació de l’Agència Tributària espanyola està creixent molt per sobre de les previsions més optimistes i malgrat les rebaixes en alguns impostos dins del paquet de lluita contra la inflació. En concret, el fisc ha ingressat a Lleida en el primer semestre de l’any un total de 549 milions d’euros. Suposa un increment del 6,4%, més del doble de l’augment de l’Índex de Preus de Consum, que en els últims dotze mesos ha repuntat un 2,9% a la demarcació, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Malgrat la important taxa de creixement dels cobraments de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) a les comarques lleidatanes, se situa per sota tant de la mitjana a Catalunya (7,9 per cent) com del conjunt de l’Estat (10,4%).

La gran font d’ingressos per al fisc a Lleida continua sent l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que en el primer semestre de l’any ha suposat una mica més de 249 milions, implica un 10,9% per sobre dels registres del 2023 en les mateixes dates. Molt al darrere se situa l’IVA, amb una mica més de 231 milions, un 2,5% més que entre el gener i el juny del 2023, segons les dades fetes públiques per l’Agències Tributària. Amb gairebé 60 milions d’euros i un 2,2% més se situa l’imposats de Societats. La xifra pot semblar baixa, però cal tenir en compte que no totes les empreses amb activitat a Lleida apareixen registrades en aquesta estadística. Es poden donar casos de companyies que tenen la seu fiscal en altres demarcacions, com ocorre amb Barcelona, al tenir per exemple diverses empreses amb activitat en diferents punt del territori. El total de la recaptació es completa amb altres impostos, encara que des del punt de vista de la recaptació tenen un impacte molt reduït. És el cas de l’impost sobre la renda dels no residents, amb 2,7 milions d’euros.El mes de juny, els ingressos tributaris nets van assolir la xifra de 13.116 milions d’euros en el conjunt de l’Estat, import un 33,2% superior al registrat el mateix mes del 2023, segons l’informe de l’Agències Tributària. Els ingressos bruts van augmentar, també respecte a igual període de l’any passat, un 17,5%, mentre que les devolucions realitzades van disminuir un 2,6%. Bona part d’aquesta evolució té a veure amb el calendari a causa, per exemple, del pont de l’1 de maig, que va desplaçar part de la recaptació al juny.

L’increment a la província, al davant de Girona i Tarragona

L’increment de la recaptació a Lleida d’un 6,4% se situa al davant de les taxes registrades a Girona (5,7%) i Tarragona (4,6%) en el primer semestre de l’any respecte a les mateixes dates de l’any passat. Tanmateix, els ingressos del fisc en aquestes demarcacions és molt superior als 549 milions de la demarcació. De fet, Tarragona reporta a l’Agència Tributària 1.078 milions en el primer semestre i Girona, 1.136.Amb tot Barcelona, amb el seu important potencial econòmic, és el que més aporta a les arques de l’Estat amb gairebé 21.084 milions, un 8,3% més.Només la comunitat de Madrid, amb l’important efecte capitalitat, representa una font d’ingressos més gran que Catalunya per a l’Agència Tributària. En concret són 56.857 milions (+10,4%), davant dels 23.847 de Catalunya (+7,9%), segons l’últim informe oficial.