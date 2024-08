Brussel·les revisa a la baixa els aranzels per als cotxes elèctrics xinesos

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha ajustat aquest dimarts a la baixa, del 37,6 % màxim plantejat al juliol al 36,3 %, la seua proposta per imposar aranzels a la importació de vehicles elèctrics xinesos al Vell Continent. A canvi ha elevat lleument les taxes imposades a empreses no incloses en la investigació de Brussel·les, però que sí que hi van cooperar.

El mes de juliol passat, Brussel·les va proposar la imposició d’aquests aranzels als vehicles elèctrics des del gegant asiàtic en considerar, després d’una investigació de diversos mesos, que la seua penetració al mercat europeu danya els productors comunitaris.

En paraules de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en anunciar la investigació fa ara onze mesos, això els permet inundar els mercats globals "amb vehicles elèctrics xinesos més barats", a un preu que "es manté artificialment sota gràcies als enormes subsidis estatals".

Segons Brussel·les, les importacions d’aquest tipus de cotxes a la UE van augmentar des del 3,9 % el 2020 fins el 25 % que va registrar durant el període en què va dur a terme la investigació.

L’Executiu comunitari creu que el nou aranzel protegirà 2,5 milions de llocs de treball directes i 10,3 milions indirectes.

L’aranzel addicional màxim del 36,3 % per contrarestar aquestes pràctiques comercials deslleials, que s’afegirà a l’aranzel usual del 10 % als cotxes elèctrics xinesos, s’aplicaria a la companyia xinesa SAIC i a totes les no incloses en les indagacions que no han cooperat amb la investigació de l’Executiu comunitari.

A altres empreses incloses en la investigació, BYD i Geely, se’ls imposaran aranzels del 17 i el 19,3 %, respectivament. Són lleument inferiors als proposats el juliol (17,4 i 19,9 %) després d’una correcció en els càlculs durant la fase de consultes amb les empreses.

Els fabricants xinesos que van cooperar en la investigació, però que no es van incloure en ella, afrontaran un aranzel addicional del 21,3 %, lleugerament superior al 20,8 % suggerit al primer esborrany de proposta de tarifes addicionals.

Per la seua part, Tesla va sol·licitar a Brussel·les una anàlisi específica dels subsidis que han rebut i la Comissió Europea ha optat per imposar-li un aranzel addicional individualitzat del 9 %. A l’esborrany definitiu d’aquest dimarts es planteja, no obstant, que aquests aranzels no siguin imposats de manera retroactiva, sinó que només comencin a aplicar-se una vegada culmini el procés de consultes amb els Estats membres de la UE i les parts interessades, amb un límit previst per al proper 30 d’octubre.

A la mesura, que estaria en vigor durant un període de cinc anys, si res no es torça abans del 30 d’octubre, s’oposa –entre altres líders europeus– el canceller alemany Olaf Scholz, mentre que el president francès, Emmanuel Macron, s’ha pronunciat a favor.