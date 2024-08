Els treballadors lleidatans majors de 55 augmenten el 32% en 10 anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’envelliment de la població continua la seua tendència alcista i el pes de les persones sèniors en el total de la població activa és cada vegada major. A Catalunya es comptabilitzen 126 persones més grans de 64 anys per cada 100 menors de 16, un índex del 126% que, malgrat que inferior a l’estatal (137%), creix a un ritme desbocat. Així, la representació dels sèniors (majors de 55 anys) entre les persones que tenen edat per treballar té un pes creixent, avui del 20,4% a Catalunya, segons Adecco. Aquest percentatge situa Catalunya al dotzè lloc del rànquing d’envelliment de la població activa, mentre que el percentatge estatal és del 20,8%.

A la província de Lleida la població activa major de 55 anys ha crescut un 32% en l’última dècada i ja voreja les 40.000 persones.No obstant, per províncies catalanes, Lleida és la que té la força laboral menys envellida (17 per cent de la població activa supera els 55 anys), seguida de Tarragona (18,7 per cent), Girona (20 per cent) i de Barcelona (21 per cent).

Malgrat això, segueix la mateixa tendència que les altres, i avança cap a un mercat laboral cada vegada més envellit, ja que fa 10 anys els majors de 55 anys suposaven a penes el 13 per cent.Segons Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco: “El procés d’envelliment ha agafat velocitat de creuer i té un gran impacte en el mercat de treball.”Així, explica que, en primer lloc, la força laboral és cada vegada més sènior i urgeix desterrar els prejudicis i estereotips que dificulten l’accés a l’ocupació de les persones més veteranes, a les quals s’associa amb obsolescència o menor flexibilitat.

D’altra banda, l’envelliment trunca les perspectives de reemplaçament generacional, per la qual cosa és urgent apostar per la qualificació de la ciutadania com a política tractora, permetent aportar el seu talent a persones tradicionalment inactives com aquelles amb discapacitat o dones que han dedicat la seua vida a la família i ara desitgen incorporar-se al mercat laboral.

Per una altra banda, la Seguretat Social va guanyar 6.349 afiliats en la primera quinzena d’aquest mes d’agost a l’Estat, segons la sèrie diària d’afiliació fins al dia 14 d’aquest mes publicada pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En referència a la província de Lleida, la Seguretat Social va guanyar un total de 687 afiliats en el mateix període de temps.