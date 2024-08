Vinted, eBay i Wallapop tenen un nou (i gran) rival en la compravenda de segona mà: Ikea

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

Ikea llança a España Ikea Preowned, la seua nova plataforma per comprar i vendre productes de la marca sueca de segona mà per donar-los una segona vida, amb la que desafia a plataformes com eBay, Vinted o Wallapop. El conseller delegat d’Ingka, principal operador de botigues Ikea, Jesper Brodin, s’ha congratulat de la posada en marxa d’aquesta iniciativa, segons ha assegurat el diari anglès 'Financial Times'. "Aquest era un somni que portàvem temps volent fer realitat. Estem en un moment en què podem fer coses més avançades i genials. Hi ha una confiança increïble en què l’empresa evolucioni en el digital", ha subratllat.

D’aquesta forma, Brodin ha avançat que Madrid i Oslo són les ciutats elegides per provar aquesta plataforma fins final d’any i després de les proves realitzades en aquests països, l’objectiu és ampliar-la a tots els països on la multinacional sueca té presència.

Ikea Preowned pretén abordar el mercat de segona mà perquè els clients es venguin directament entre si, un sector en el qual, segons Brodin, Ikea té una quota de mercat major que en la venda de mobles nous. La multinacional sueca assegura que aquesta iniciativa forma part d’un conjunt d’esforços que realitza per reduir l’ús de recursos i la transició a un negoci circular. "Esperem fomentar la reducció de residus i prolongar la vida estri dels nostres productes trobant-los una nova llar", assenyala Ikea al seu web.

Per al Grup Ingka, això inclou oferir serveis als clients com la recompra de productes que ja no es necessiten, proporcionar peces de muntatge, invertir en empreses com 'RetourMatras', que recicla matalassos per convertir-los en materials per a nous matalassos, i defensar i influir positivament al sector privat i els governs per promoure la transició a una economia circular.

D’aquesta forma, la nova plataforma de venda de mobles de segona mà, igual com comprar en Ikea.com, busca articles a prop del client, acorda un preu i un punt de recollida entre el comprador i el venedor. Amb el llançament d’Ikea Preowned, la multinacional sueca reforça la seua aposta per la sostenibilitat i l’economia circular, on comptava amb el 'Mercat Circular d’Ikea', on es podia comprar entre una selecció de productes per donar-los una nova vida: productes que han tornat a la botiga gràcies al servei de recompra, productes descatalogats o articles amb petits danys estètics.