Facua denuncia un pacte de no agressió dels supermercats amb l’oli i reclama una investigació

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Facua-Consumidores en Acción ha tornat a denunciar un "pacte de no agressió" entre les cadenes de supermercats pel preu de l’oli d’oliva després de comprovar que les ensenyes han fixat el mateix preu en l’última setmana.

En concret, l’organització de consumidors ha detectat que després de l’anunci de Mercadona de la setmana passada d'abaixar els preus en els olis d’oliva, el van seguir Alcampo, Carrefour i Dia un dia després, mentre que ja l'han abaixat també Hipercor, Aldi i Lidl.

"Entenem que hi ha un pacte de no agressió, cal investigar si això és un acord, un pacte col·lusori que pogués vulnerar la Llei de defensa de la competència, però encara que no la vulnerés, el que està clar és que aquestes cadenes de supermercats, que contínuament repeteixen que tenen un alt nivell de competència al nostre país, estan comportant en un règim d’oligopoli, on fins i tot decideixen, pacten tàcitament en qualsevol cas, no agredir-se i no competir en productes que són claus per als consumidors," ha denunciat el secretari general de Facua, Rubén Sánchez.

Sánchez ha recordat que després de la recent baixada de Mercadona, inicialment les altres tres cadenes de supermercats la van imitar "senzillament per no agredir-se, per no competir, per no forçar que cap cadena tingui un preu molt més baix que l’altre," perquè en l’actualitat les sis cadenes de supermercats ja "cobren exactament el mateix per la botella d’un litre d’oli d’oliva suau o intens".

D’aquesta forma, Mercadona va aplicar el dimecres 21 d’agost una baixada en els diferents formats dels seus olis d’oliva intens i suau. En el cas de les botelles d’un litre, van passar de 7,62 a 6,95 euros (0,67 euros menys). A penes unes hores després, la plataforma de Facua no va detectar que Dia, Alcampo i Carrefour també van abaixar els preus a 6,95 euros.

Divendres passat va ser Hipercor qui va abaixar de 8 a 6,95 euros el preu del litre d’oli d’oliva intens i suau de la seua marca blanca, mentre que Aldi va abaixar el preu de l’l’oli d’oliva suau i intens de la seua marca Olearia del Olivar de 7,55 a 6,95 euros.

L’organització de consumidors ha alertat que els supermercats ja es van comportar d’igual manera fa unes setmanes amb l’oli d’oliva verge de marca blanca, passant a fixar-se un preu de 7,90 euros la botella de litre.

Quant als olis d’oliva verge extra, els preus no han variat durant les últimes setmanes després de la baixada que totes les grans cadenes de supermercats van aplicar, també de forma paral·lela, a mitjans del mes de juliol passat.

Facua ha recordat que va presentar al juliol una nova denúncia davant de la Direcció General de Consum en la que posava de manifest pujada i baixat de preus paral·lel a les marques blanques d’oli d’oliva de vuit grans cadenes de supermercats i creu que el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, que ha realitzat un requeriment, d’informació a les ensenyes, amb la informació aportada, podria "perfectament" obrir un expedient sancionador.

Mentre que lamenta que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) continua sense contestar a la denúncia presentada el novembre de 2023 en la qual ja advertia d’aquest mecanisme de fixació de preus a les marques blanques d’oli d’oliva i li demanava l’obertura d’una investigació sobre això per determinar si les cadenes estan vulnerant la Llei de Defensa de la Competència. "Volem que hi hagi una investigació, una resolució i hi hagi una valoració jurídica i tècnica per part de competència sobre això", ha assenyalat el portaveu de Facua.

Sánchez també ha criticat la falta d’actuació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i creu que "ha decidit mirar cap a un altre costat i protegir els interessos de la gran indústria alimentària i de les cadenes de supermercats que han vingut unflant els seus marges de benefici".

A més, ha lamentat que cap de les comunitats autònomes, que tenen potestat en aquest àmbit, no ha anunciat cap tipus de mesures sobre això, amb la qual cosa les 17 autonomies "estan eludint les seues competències davant de pujades de preus que estan erosionant greument l’economia dels consumidors".

D’aquesta forma, Facua reitera que amb les dades obtingudes en les seues anàlisis es pot concloure que hi ha prou indicis per sospitar de l’existència d’irregularitats als mecanismes de fixació de preus de les vuit cadenes de supermercats denunciades, pels quals haurien vingut aplicant il·legalment pujades de marges de beneficis en diferents mesos de 2023 i 2024.