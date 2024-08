Les noves jubilacions assoleixen els 1.450 euros de mitjana a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les noves pensions de jubilació que es donen d’alta a la província de Lleida assoleixen de mitjana els 1.450 euros. Al contrari, les que causen baixa en el sistema se situen de mitjana en 1.093. Suposa una diferència propera al 33%. Així consta en les dades oficials de la Seguretat Social, referides al mes de juny. A Catalunya, la diferència entre les més noves (1.605) i les més antigues (1.337) és de 268 euros. El cas del conjunt del sistema d’aquestes prestacions a les comarques lleidatanes, les noves suposen una nòmina mitjana de 1.213 d’euros, davant dels 935 de les que es donen de baixa. A les pensions de viudetat la diferència entre noves i antigues supera els dos-cents euros. Són 857 les noves davant dels tot just 631 de les que desapareixen de la nòmina de la Seguretat Social.

D’altra banda, la pensió mitjana a Catalunya es va situar en els 1.307,24 euros a l’agost, un 5,1% més en comparació amb el mateix mes de l’any passat, segons va informar ahir el ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.Per demarcacions, l’import mitjà de la pensió (incloent-hi tots els tipus de prestacions i independentment del tipus que porten en el sistema) a les comarques de Barcelona ha estat de 1.347,05 euros, mentre que a les de Girona ha estat de 1.179,31 euros; a les de Lleida de 1.131,13 euros, i a les de Tarragona de 1.231,52 euros. Quant a les pensions de jubilació, a Barcelona ha estat de 1.517,44 euros, a la demarcació de Girona de 1.333,35 euros, a la de Lleida de 1.292,60 euros i a la de Tarragona de 1.402,08 euros.

Un total de 7.940 pensionistes compten amb complements en funció del nombre de fills

Lleida manté un important diferencial respecte a les mitjanes d’altres províncies catalanes i també la mitjana estatal. Es deu a diversos factors, com el nivell salarial inferior i l’important pes del sector agrari i de treballadors autònoms en general. De fet, a Lleida, 19.695 de les 102.690 pensions abonades el mes de juliol percebien un complement de mínims, una quantitat per completar la prestació més baixa prevista pel sistema públic. Suposen el 25,4% sobre el total de les pensions que cobren les lleidatanes i l’11,9% en el cas dels homes. A més, a 7.940 pensions s’inclou el que es coneix com a complement de bretxa de gènere, amb un import mitjà de 67 milions. El gruix dels casos és per tenir dos fills (3.972) i el volum més baix (542) és per tenir-ne quatre.