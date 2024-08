Cau l'euríbor i abarateix una mitjana de 650 € a l'any 35.000 hipoteques a Lleida

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La caiguda de l'euríbor a dotze mesos, que tancarà l'agost en el 3,17%, donarà un respir a les 35.000 famílies de Lleida que paguen els seus habitatges amb hipoteques de tipus variable, ja que les revisions comportaran a partir del setembre unes rebaixes de 54 euros en les quotes mensuals i això els suposarà entorn de 650 al cap de l'any.

L’acusat descens amb què està tancant el mes d’agost l’euríbor, el principal índex de referència que utilitza la banca per calcular les quotes de les hipoteques, portarà bones notícies als titulars de crèdits que tinguin les revisions anuals del setembre d’ara endavant, ja que es beneficiaran d’una rebaixa mitjana d’una mica més de 54 euros mensuals, 650 a l’any.

L’acusada baixada de l’euríbor a dotze mesos, la mitjana mensual dels quals se situarà entre el 3,16% i el 3,17% una vegada que avui es conegui l’última cotització del mes, resultarà beneficiosa per a les més de 35.000 famílies que tenen hipoteques contractades així que es vagi aplicant la revisió de tipus, normalment de periodicitat anual encara que en ocasions és semestral.En aquestes actualitzacions s’aplica un índex que publica el Banc d’Espanya a començaments de mes (s’espera per a dimarts) i que en aquesta ocasió marcarà una diferència del 0,903% en relació amb el d’agost (per aplicar al setembre) de l’any passat i del 0,501%, uns percentatges tan aparentment escarits com intens resulta el seu impacte, aquesta vegada beneficiós, en les economies familiars.Per cada 100.000 euros d’hipoteca, amb unes condicions estàndard de 25 anys d’amortització i un gravamen de l’euríbor més un 1%, aquesta variació comporta, segons les estimacions d’Asufín (Associació d’Usuaris Financers), una rebaixa de 51,69 euros (de 588,85 a 537,16) en la quota mensual, la qual cosa en representa una altra d’anual de 620,28.

Les xifres són una mica més elevades per al mercat hipotecari de Lleida, on la hipoteca mitjana es va situar l’any passat en 110.836 euros (se’n van contractar 2.876 per un valor conjunt de 318,76 milions) mentre que aquest any es queda en 105.294 (1.192 títols per 125,51 milions de gener a juny), en ambdós casos segons les dades de l’INE (Institut Nacional d’Estadística).

Per a la hipoteca mitjana de l’any passat, la rebaixa en les revisions del setembre se situarà en 57,58 euros mensuals i 690,96 d’anuals, mentre que per al crèdit mitjana d’aquest any les xifres de referència són 54,31 i 651,72, en ambdós casos segons indica la calculadora de crèdits que ofereix el Banc d’Espanya.

“La pujada va ser vertiginosa, i la baixada està sent més lenta fins a aquesta última empenta”, expliquen fonts d’Asufín, els quals aposten perquè es donarà un escenari de dents de serra fins que l’euríbor s’estabilitzi en l’entorn del 2%. “Estava tot en el guió”, assenyalen.La baixada, en qualsevol cas, continua sense tenir un correlatiu clar en la remuneració dels dipòsits, sinó més aviat al contrari. Els beneficiaris de la baixada de l’euríbor seran, de les una mica més de 47.000 llars que estan comprant la seua casa amb crèdits hipotecaris a Lleida, les tres quartes parts que les tenen contractades amb tipus d’interès variable. Els hipotecats suposen al seu torn el 40% dels 117.840 propietaris d’habitatges que l’INE estima per a Ponent. Els altres 12.000 tenen crèdits de tipus fix, un producte financer que els bancs ofereixen avui amb interessos del 3,5% al 4% (sense bonificacions) en el millor dels casos.

La xifra de 35.000 beneficiaris surt d’aplicar al parc de 117.840 habitatges en propietat de la província de Lleida la taxa d’hipotecats de la capital, de la qual sí que hi ha dades, i la proporció de crèdits fixos i variables amb què compta el Banc d’Espanya: 76,8% per número (64,3% revisables i 12,5% mixtes) i 71% per capital (59,1% i 11,9%).

A Lleida ciutat, segons l’últim Cens de Població i Habitatge, 15.561 famílies tenen els seus habitatges hipotecats, que suposa el 40,21% de les 38.694 que en tenen com a propietaris. 12.648 viuen de lloguer i 3.200 més accedeixen al sostre amb altres fórmules, com cessions o pagaments en espècie.

Més de 4.000 crèdits per gairebé 500 milions

El mercat hipotecari mou a Lleida prop de 500 milions d’euros (499 el 2022, 477 el 2023) en una mica més de 4.000 operacions (4.646 i 4.112). Entre dos terços i el 70% d’aquests crèdits, tant en número com en volum de capital, procedeixen del sector immobiliari, que l’any passat va generar 2.876 contractes per un valor conjunt de 318,7 milions d’euros i que l’anterior havia donat lloc a 3.230 finançaments per un import global de 353,1.

La meitat de les cases es compren sense préstec

El percentatge d’habitatges que es compren amb crèdits hipotecaris s’està reduint a Lleida a un ritme accelerat, fins al punt que a penes la meitat no s’adquireixen per aquesta via, segons revela l’encreuament de les dades de les enquestes d’hipoteques i de transmissions de drets de propietat de l’INE (Institut Nacional d’Estadística): del 64% del 2022 (3.220 de 5.027) va passar al 57,5% del 2023 (2.876 de 5.001) per quedar-se de gener a maig del 2024 en el 51,3% (1.192 de 2.320).

Nou de cancel·lades per cada 10 de contractades

El Lleida es cancel·len nou crèdits hipotecaris per cada deu que es contracten, segons assenyala l’Estadística d’Hipoteques de l’INE: la taxa de cancel·lació va assolir el 90% tant l’any passat (2.600 de cancel·lades per 2.876 de contractades) com en els primers cinc mesos d’aquest (1.075 per 1.192), en una evolució que ofereix una clara tendència a l’alça després del 75% (2.417 per 3.220) del 2022. Aquestes dades apunten a una contracció del mercat hipotecari tradicional.