Uaga demana investigar un possible cas de fals etiquetatge de préssec aragonès

Uaga-Coag ha denunciat davant del ministeri de Consum un possible etiquetatge fraudulent de préssecs. Segons explica el sindicat agrari, “s’ha observat com un cisell de Mercabarna està oferint als detallistes préssec roig indicant que el seu origen és Aragó. Tanmateix, no existeix cap prova d’aquest origen. Els indicis, com el tipus de l’envàs, indiquen que el producte ve de Turquia o de Grècia”.

El responsable del sector de la fruita d’aquest sindicat, Òscar Moret, va afirmar que “si bé és lícit comercialitzar productes de tercers països o d’altres països de la UE, la legislació comunitària exigeix oferir una informació veraç al consumidor sobre l’origen dels productes”.A més, va incidir que el perill rau que en països com Turquia, fora de la UE, han tingut recents problemes sanitaris i “la falta de traçabilitat pot ser una porta posterior a l’entrada de malalties”.Per la seua part, la firma comercialitzadora, amb seu a Lleida, va explicar que la fruita és aragonesa i que es va transportar en caixes buides d’origen turc a causa d’un problema amb l’embalatge original de cartró. En aquest sentit, va reiterar que aquesta fruita de pinyol “és aragonesa i es pot comprovar que mai no hem importat préssecs turcs”.