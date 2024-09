Millorar la gestió de les crisis agràries, repte de Brussel·les

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova Comissió Europea que s’ha de conformar després de les últimes eleccions a la UE tindrà a sobre de la taula una de les grans preocupacions del sector agroalimentari: reformar com s’afronten les gestions de crisi. Els ministres d’Agricultura de la UE van començar, el mes de maig passat, un debat polític sobre les vies per millorar, demanant a la Comissió Europea recursos financers adequats capaços de respondre de manera ràpida i específica als diversos riscos, debat que continuarà durant la nova legislatura. Així ho recorda la Federació Espanyola d’Associacions de Productors Exportadors de Fruites i Hortalisses (Fepex), de la qual forma part la patronal catalana de productors Afrucat.

En el sector hortofructícola moltes de les crisis venen provocades per desequilibris entre l’oferta i la demanda interna comunitària, i en altres casos, per desequilibris provocats pel creixement de les importacions. Per tot plegat, Fepex considera que és necessària la modificació de les mesures de gestió de crisis existents en l’actualitat.Tot això, a més, coincideix amb el desè aniversari del tancament de fronteres de Rússia a productes agroalimentaris europeus com a resposta a les mesures imposades a Moscou per la invasió de Crimea. El 2013, abans del veto, l’exportació directa de fruites i hortalisses espanyoles a Rússia va totalitzar 230.729 tones, però el volum real es considera molt superior atès el fort pes de les reexportacions des d’altres estats membre, com França, els Països Baixos i Polònia. De les 230.729 tones exportades per Espanya a Rússia el 2013, un total de 161.356 tones van correspondre a fruites, destacant la fruita de pinyol amb 35.250 tones de préssec i 29.525 tones de nectarina de vendes directes.

Els ministres d’Agricultura han reclamat a la Comissió més recursos i poder actuar amb rapidesa

En el cas de Lleida, es va perdre un mercat que absorbia llavors cinquanta milions de quilos i representava una facturació que, depenent de les campanyes i els preus, podia suposar 56 milions d’euros. Fepex recorda que les mesures que va adoptar llavors Brussel·les van ser insuficients.