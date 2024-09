Consulta si el teu cotxe ha de pagar l`impost sobre emissions de CO2 de Catalunya

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat aquest dilluns el padró definitiu dels vehicles que han de tributar l'impost sobre les emissions de CO2 corresponent a l'exercici del 2023 amb el qual preveu recaptar gairebé 51 milions d'euros. Aquesta quantitat retornarà a la ciutadania a través d'inversions per millorar el medi ambient i la mobilitat sostenible, potenciar la transició energètica i en la lluita contra el canvi climàtic, segons assenyala el Departament d'Economia i Finances en un comunicat. En total, estan subjectes a l'import 1.442.922 contribuents entre persones i jurídiques, i 1.759.105 vehicles. Estan exempts de pagar l'impost els vehicles 100% elèctrics, autocars i ciclomotors, entre d'altres.

Els contribuents poden consultar les dades, la quota que han d'abonar i el període de pagament a la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya. Cal accedir-hi amb el NIF, la matrícula del vehicle i amb identificació digital, utilitzant l'idCAT Mòbil o un altre certificat digital per visualitzar els vehicles dels quals el contribuent n'és el titular.

Els vehicles que ja constaven al padró l'any anterior i van domiciliar el pagament rebran el càrrec al compte el proper 20 de novembre. Els que van tributar l'any passat però no tenen el pagament domiciliat, poden abonar l'impost des de l'1 de setembre fins al 20 de novembre. Finalment, pel que fa als vehicles de nova tributació, la data límit de pagament s'indica en la notificació que rebrà el titular. D'altra banda, les persones que domiciliïn el pagament de l'impost a partir d'ara obtindran un 2% de bonificació de la quota per als propers exercicis. D'altra banda, si en la notificació per auto liquidar l'impost hi ha alguna dada incorrecta es pot interposar un recurs accedint a la pàgina de consulta del padró.

Estan obligades a tributar per l'impost sobre les emissions de CO2 les persones físiques i jurídiques que durant l'any 2023 han tingut domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d'un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta). En concret, hi estan subjectes els turismes i motocicletes amb unes emissions oficials de més de 120 g/CO2 per km (i, en el cas de les furgonetes, de més de 160 g/CO2 per km). També l'hauran de liquidar les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya però que durant l'any passat hi van tenir un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d'algun vehicle domiciliat a Catalunya.