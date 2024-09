Els perfils laborals més buscats a la tornada de l’estiu a Catalunya

Publicat per Redacció

Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada estival s'acaba i Catalunya ofereix oportunitats per als professionals que busquin una nova feina, ja que a la tornada de l’estiu hi ha demanda de talent en diversos sectors. Les empreses catalanes de totes les mides preparen la seua particular ‘tornada a l’escola’ i busquen els perfils que necessiten per reprendre l’activitat ordinària. Aquesta tendència es reflecteix especialment en la indústria de serveis i logística.

Segons les dades històriques, el personal administratiu lidera la llista entre els llocs més demandats a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Impulsats per la necessitat de gestionar eficientment les operacions internes de les empreses, des de la gestió de documents fins a l’atenció al client.

El sector logístic també està veient un repunt, especialment en àrees industrials i centres de distribució on els mossos de magatzem són essencials per mantenir el flux de mercaderies al llarg de la cadena de subministrament.

Finalment, malgrat el final de la temporada estival, el sector de l’hostaleria manté el protagonisme amb una alta demanda de cambrers, cuiners i ajudants de cuina, atesa l’activitat turística especialment en ciutats com Barcelona i Girona, el que genera una forta competència pel personal qualificat per a aquests rols

Desajust de talent, un desafiament persistent

L’augment de les oportunitats d’ocupació a Catalunya està directament relacionat amb el repunt d’activitat en sectors clau, en un patró que es repeteix cada any. Històricament, experimenta un increment en la contractació durant els mesos de setembre i octubre, impulsat per la reactivació de negocis que ajusten les seues plantilles per afrontar l’últim trimestre de l’any, coincidint amb la tornada a la rutina després de les vacances.

Tanmateix, Catalunya encara un desajust de talent del 78%: gairebé 8 de cada 10 companyies catalanes tenen dificultats per cobrir les vacants que ofereixen.

Això situa Catalunya al mateix nivell de la mitjana estatal, d’un 78% segons l’estudi ‘Desajust de talent 2024’ realitzat per ManpowerGroup. Logística, transporti i automoció és el sector amb més dificultats per atreure i fidelitzar talent (86%), seguit d’Indústria (84%) i Salut i farmàcia (81%).

Les dificultats per trobar els perfils buscats es deriven de la creixent importància de determinades habilitats. Referent a soft skills, la comunicació i treball en equip (34%), el raonament i la resolució de problemes (33%) i la fiabilitat i autodisciplina (33%), són les més valorades per les empreses catalanes. Respecte a les hard skills, encara que existeixen diferents en funció del sector, les més demandades per les empreses a Catalunya són les relacionades amb la tecnologia i la gestió de la dada (36%), les enginyeries (20%) i la sostenibilitat (20%).

Per fer front a aquesta situació, les empreses opten per eines com la flexibilitat amb els horaris i el teletreball per atreure i fidelitzar el millor talent (51%) i mantenir perfils valuosos, encara que no siguin necessaris (25%). Cada vegada són més les companyies que tenen una clara prioritat i és el benestar dels empleats.