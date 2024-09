Les vendes de cotxes repunten més d'un 10% a l'agost a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida va ser l’única província catalana en la qual la matriculació de vehicles va augmentar el mes d’agost, incrementant-se un 10,24 per cent respecte a les dades registrades durant el mateix mes de l’any passat. Segons les dades publicades ahir per les patronals automobilístiques Anfac, Faconauto i Ganvam, a la demarcació es van comercialitzar durant el mes passat 452 turismes. Aquestes dades contrasten amb les registrades en el conjunt de Catalunya i també a nivell estatal on les matriculacions van caure un 6,2 i un 6,5 per cent, respectivament, durant l’agost, un mes que acostuma a ser usualment dolent per a les vendes a causa de les vacances estivals.

Lleida i Girona són les dos úniques províncies en les quals les vendes d’utilitaris creixen en l’acumulat anual. En el cas lleidatà les matriculacions entre el gener i l’agost van arribar a les 3.876 unitats, la qual cosa representa un augment d’un 0,23 per cent respecte a les dades registrades durant el mateix període del 2023. Aquest augment ve donat gràcies als cotxes eco (híbrids, endollables, elèctrics i de gas), que en els vuit primers mesos de l’any han registrat un repunt proper al 20%, davant la caiguda de vendes dels cotxes de gasolina i dièsel.

Públic el padró de vehicles que tributaran per emissions de CO2

L’Agència Tributària de Catalunya va publicar ahir el padró definitiu dels vehicles que han de tributar per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) en referència a l’exercici del 2023. La Generalitat preveu recaptar gairebé 51 milions d’euros, que destinarà “íntegrament” a la millora del medi ambient i a mobilitat sostenible. Són subjectes a l’impost més d’1,4 milions de contribuents, entre persones físiques i jurídiques, i més d’1,7 milions de vehicles: grava els cotxes i motos amb emissions de més de 120 g/CO2 per quilòmetre, que en el cas de les furgonetes ascendeix a 160 g/CO2 per quilòmetre. Queden exempts els 100% elèctrics, ciclomotors, camions, autocars, vehicles de més de nou passatgers i adaptats. L’impost es pot abonar fins al 20 de novembre.