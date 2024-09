Un de cada tres treballadors del transport i de l'hostaleria a Lleida és estranger

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un de cada cinc afiliats a la Seguretat Social a Lleida són d’origen estranger, però el percentatge es dispara en activitats molt importants per a l’economia de Lleida, com poden ser l’hostaleria o el transport, on en suposen un de cada tres. Són dos dels sectors en els quals fa temps que empresaris locals adverteixen de les dificultats que tenen a l’hora de trobar personal disponible. En aquests dos casos, en bona mesura té a veure amb horaris laborals, ja que és habitual haver de treballar caps de setmana i festius per poder fer front a les necessitats de bars, restaurants o el transport de mercaderies, per posar alguns exemples.

En concret i segons dades d’afiliació a la Seguretat Social del mes de juliol, 4.390 dels 12.026 treballadors del transport i emmagatzemament han nascut fora de l’Estat espanyol, la qual cosa suposa més d’un 36%. En l’hostaleria, són 4.262 dels 13.500 cotitzadors, més d’un 31%.

Els treballadors estrangers són claus en moltes activitats econòmiques de Lleida

En el cas de la construcció, la indústria manufacturera, els subministraments d’aigua, el sanejament i gestió de residus i el comerç juntament amb la reparació de vehicles, tenen almenys a un de cada quatre afiliats que han arribat a Lleida procedents d’altres països. A les obres suposen 4.136 dels 15.828 cotitzadors (26,13%) i en la indústria són 7.222 sobre un total de 27.667 professionals. En la gestió d’aigües i residus, que inclou per exemple les empreses de neteges de municipis, són 4.136 del total de 15.828 afiliats, i al comerç i la reparació de vehicles representen 9.703 de 38.021.

Quan es parla d’ocupació immigrant són moltes les persones que pensen en el sector de l’agricultura i la ramaderia, però segons les dades de la Seguretat Social, no arriben ni a la mitjana del conjunt de l’economia. Dels 201.760 afiliats mitjans al juliol, 41.952 són immigrants, la qual cosa situa la taxa d’estrangers prop d’un 21%. Tanmateix, l’afiliació de forans al camp és de 2.343 sobre un global de 12.848, poc més d’un 18%.

Finalment, hi ha activitats econòmiques en les quals els vinguts de fora de les fronteres de l’Estat representen tan sols un grapat d’afiliats sobre el total. En les que hi ha menys presència de personal nascut en altres països són les financeres i les assegurances, amb tot just 2,44%. Són 61 sobre prop de 2.500 afiliats.

En educació, representen 401 sobre 11.548, una mica més d’un 3,5 per cent, mentre que en administracions públiques i defensa tampoc no arriben al 4%, amb 575 afiliats sobre un col·lectiu que abasta els 15.049 treballadors a les comarques de la província. En la sanitat representen 2.153 sobre un total de 19.866.