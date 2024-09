Asaja demana al conseller Ordeig mesures per a la viabilitat del sector agrari

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, es va reunir ahir a Lleida amb una delegació d’Asaja encapçalada pel seu líder a la demarcació, Pere Roqué, qui va reclamar mesures per a la viabilitat del sector agrari.

Roqué va dir que “el sector té molts fronts oberts en matèria de reg, producció i fauna cinegètica i necessitem el suport del departament”. Per aquesta raó, “l’emplacem a treballar d’una manera més àgil i a complir el que se’ns va prometre al febrer” amb les mobilitzacions d’agricultors. A més, també va demanar un pressupost clar.

Asaja va destacar problemes transversals que afecten els pagesos, com l’excessiva burocràcia, que minva els beneficis de les empreses agràries i en compromet la viabilitat, així com les dificultats amb què es troben els joves que desitgen incorporar-se al camp. No hi ha un gran interès perquè els costa trobar superfície per arrendar o comprar a preus raonables, va afegir. A més, va reclamar una modificació urbanística que permeti flexibilitzar la normativa en els usos i construccions en sòl agrari per evitar l’abandó del món rural, així com una reforma estructural de l’Agència Catalana de l’Aigua.