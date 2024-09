Denuncien que vuit cadenes de supermercats venen les seues marques blanques de llet al mateix preu

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Facua-Consumidores en Acción ha sol·licitat a la Comissió Nacional dels Mercats i Competències (CNMC) que obri una investigació davant del pacte de no agressió que mantenen vuit grans cadenes de supermercats a les seues marques blanques de llet amb i sense lactosa pel qual apliquen preus idèntics en les seues diferents varietats, segons ha informat l’organització en un comunicat.

L’associació defensa en el seu comunicat que ha comprovat que set de les vuit cadenes, totes menys Eroski, venen el litre de llet desnatada, semidesnatada i sencera a preus idèntics. Quant a les varietats sense lactosa, també són set, amb l’excepció en aquest cas d’Hipercor, les que apliquen els mateixos preus o amb diferències d’un o dos cèntims.

Llets de marca blanca

El cartró d’un litre de llet sencera de les marques Hacendado (Mercadona), Dia Lactea (Dia), El Corte Inglés (Hipercor), Auchan (Alcampo), Carrefour, Milbona (Lidl) i Milsani (Aldi) costa en tots els casos 0,91 euros. Totes també venen el litre de llet semidesnatada a 0,83 euros i el de desnatada a 0,80 euros.

L’única cadena monitorada diàriament per FACUA on no es produeix la mateixa situació és Eroski, que ven a 1,06 euros la sencera, a 0,95 euros la semidesnatada i a 0,99 euros la desnatada.

Llet sense lactosa

L’associació també ha detectat preus idèntics o amb variacions d’un o dos cèntims per litre a les marques blanques de llet sense lactosa a set cadenes.

A Aldi, Dia, Lidl i Mercadona el litre de llet sencera sense lactosa costa 0,97 euros, la desnatada 0,86 euros i la semidesnatada 0,89 euros. Carrefour també aplica aquests mateixos preus en la seua sencera i semidesnatada sense lactosa, mentre que la desnatada la ven només dos cèntims més cara.

En el cas d’Alcampo, les llets Auchan sense lactosa són només un cèntim més barates que a la resta de cadenes (0,96 euros la sencera sense lactosa, 0,85 euros la desnatada sense lactosa i 0,88 euros la semidesnatada sense lactosa).

Eroski, per la seua part, ven aquests tres tipus de llet sense lactosa de la seua marca just dos cèntims més cares que la resta (0,91 euros la semidesnatada, 0,88 euros la desnatada i 0,99 euros la sencera). En les sense lactosa és Hipercor l’única cadena que es diferencia en els seus preus respecte a les altres set. Així, ven la seua marca El Corte Inglés a 1,03 euros la sencera, 0,98 euros la semidesnatada i 0,93 euros la desnatada.

Per això, "les dades obtingudes l’anàlisi de Facua porten a concloure que existeixen prou indicis per sospitar de l’existència d’irregularitats en els mecanismes de fixació de preus a les grans cadenes de supermercats del país", han defensat des de l’organització.

Igual com ja sol·licités el novembre amb els olis d’oliva, denúncia sobre la qual deu mesos després continua sense rebre resposta, l’associació insta la CNMC a obrir una investigació sobre aquestes coincidències de preus en les llets de marques pròpies per determinar si els supermercats estan vulnerant la Llei de Defensa de la Competència.