El preu de l’habitatge es dispara i puja un 9,5%, l'increment més elevat de la darrera dècada

El preu de l’habitatge no dona treva i ha tornat a pujar en el segon trimestre del 2024, segons l’índex de preus de l’habitatge publicat ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). S’acumulen així més de 10 anys consecutius d’increments de preus d’un any per l’altre.

La pujada està liderada sobretot per l’habitatge de nova construcció, que a Catalunya ha pujat un 9,5% entre l’abril i el juny d’enguany. Es tracta d’1,1 punts més que en els tres primers mesos d’aquest any i l’increment més gran des de l’estiu del 2007. Aleshores estava a punt d’esclatar la gran crisi immobiliària.

En referència als habitatges de segona mà, els preus també pugen, però amb menor intensitat. Es van elevar un 6,4 per cent. És a dir, 1,2 punts més que el període entre el gener i el març. En el conjunt de l’Estat, la variació anual de l’índex de preus de l’habitatge en el segon trimestre va augmentar un punt i mig, situant-se en el 7,8 per cent.

Per tipus d’habitatge, el preu dels pisos nous a l’Estat va pujar 1,1 punts, fins a l’11,2 per cent, sent la taxa anual més alta des del tercer trimestre de l’any 2007. Per la seua part, la variació de l’habitatge de segona mà es va situar en el 7,3 per cent. El malestar de la població per l’habitatge i les dificultats d’accedir-hi s’ha estès per totes les economies dels països rics, sobretot a Espanya.