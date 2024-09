JARC urgeix a la vacunació massiva a França contra la llengua blava

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Joan Carles Massot, va cridar ahir l’atenció sobre la necessitat que França vacuni tot el seu bestiar susceptible de contagiar-se de la llengua blava. Va afirmar que al país veí “la situació s’està desbordant, amb la confirmació oficial de casos del serotip 3”, que va qualificar de molt més agressiu del que s’ha detectat a Lleida i Catalunya en general. Va alertar que s’importen molts animals bovins per a esquer des de França, tant lactans com pasters. Quan un ramader fa una compra, es porten a terme analítiques de PCR als caps de bestiar i es paralitza l’enviament d’aquells que poguessin donar positiu. D’una banda, existeix la possibilitat que es doni algun cas de fals negatiu. Però, per una altra, Massot adverteix també d’altres problemes per als ramaders: “Si un productor pacta la compra de cent animals, per exemple, i per les PCR una quarantena de caps de bestiar han de quedar-se a França, el pagès es queda sense poder atendre les necessitats de la seua granja.”

Pel que fa a la situació a Lleida, Massot va coincidir amb el responsable de ramaderia d’Unió de Pagesos, Jordi Armengol, i es van lamentar de la falta de les dosis necessàries a Lleida i Catalunya en el seu conjunt per poder emprendre la vacunació de tots els animals susceptibles. Les organitzacions agràries afirmen que el procés està pràcticament completat en el cas de l’oví, que només requereix una vacuna. En boví, tanmateix, és necessària l’aplicació de dos dosis. Apunten que les vacunes i el procés podria demorar-se fins al novembre. Amb tot, la caiguda de les temperatures a la tardor i hivern jugarà a favor del control de la llengua blava, transmesa per mosquits, el bombre dels quals descendeix amb l’arribada del fred.Per una altra banda, el ministeri d’Agricultura acaba de confirmar més focus de la malaltia en noves comarques de Lleida. En concret són els de Torre de Capdella (Pallars Jussà) i Lles de Cerdanya (Cerdanya). S’afegeixen als de l’Alt Urgell, Pallars Sobirà, el Solsonès i la Val d’Aran.D’aquesta manera, la llengua blava és una malaltia infecciosa i no contagiosa transmesa per algunes espècies de mosquit del gènere Culicoides, i que pot afectar a remugants domèstics i salvatges, en especial són susceptibles tant l’oví com el boví. No afecta les persones i per tant el consum de la carn i la llet d’aquests animals és totalment segur.