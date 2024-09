L’euríbor de les hipoteques baixa del 3% per primera vegada des de desembre del 2022

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

L’euríbor, l’indicador que més s’utilitza a Espanya per calcular les hipoteques, descendeix del 3% en taxa diària per primera vegada des del desembre de 2022, en situar-se en el 2,986 %, a tan sols tres dies que es conegui el resultat de la reunió del Banc Central Europeu (BCE), dijous, en la qual previsiblement baixaran els tipus d’interès en 25 punts bàsics. La caiguda per sota del 3 % era un fet que no es produïa des del 16 de desembre de 2022.

Amb la caiguda fins el 2,986 %, l’índex més utilitzat en les hipoteques baixa 39 mil·lèsimes. Divendres passat dia 6, l’euríbor va descendir fins el 3,025 %.

Quant a la mitjana del mes de l’euríbor de setembre de 2024 queda en el 3,057 %, encara que les previsions apunten que acabarà el mes en l’entorn del 3,006 %, la qual cosa suposarà una petita baixada respecte al mes d’agost, que va tancar en el 3,166 %. Fa un any, el setembre de 2023, l’euríbor es trobava en 4,149%. A l’agost, l’euríbor va baixar fins el 3,166 %, la seua cinquena caiguda consecutiva i el seu nivell més baix des de desembre de 2022.

En declaracions a EFE, l’analista de mercats Joaquín Robles ha apuntat que l’"euríbor ha baixat per sota del 3 % davant de l’expectativa que els bancs centrals retallaran els tipus d’interès molt més ràpid del previst". Segons la seua opinió, de cara a final d’any s'espera que el Banc Central Europeu (BCE) retalli els tipus d’interès unes altres dos vegades i ja per a l’any que ve s’està especulant amb la possibilitat d’entre 4 i 6 retallades i acabar l’any 2025 al voltant del 2 %".

Robles ha destacat que durant les properes setmanes i mesos es veurà "com les hipoteques de tipus variable redueixen de manera notable la seua quota, perquè cal tenir en compte que en el període comparat de fa 6 mesos i fa 12 mesos estaven pràcticament al 4 %".

L’euríbor va iniciar un camí descendent des del passat mes de març (3,718 %), animat per les previsions sobre retallades dels tipus d’interès a Europa, que el Banc Central Europeu (BCE) va emprendre el juny amb una rebaixa de 25 punts bàsics. Es preveu que el BCE mantingui la tendència de retallades dels tipus d’interès aquest 12 de setembre. Després de la caiguda de març, l’indicador va baixar el 3,703 % a l’abril, el 3,68 % al maig, el 3,65 % al juny, el 3,526 % al juliol i el 3,166 % a l’agost.