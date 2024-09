La DO Costers del Segre reduirà la verema un 85%

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos estima que la verema de la Denominació d’Origen Protegida (DO) Costers del Segre es reduirà aquesta campanya un 85%, en comparació amb la producció de l’any passat, quan en el conjunt de la província de Lleida es van recollir unes 41 tones de raïm segons les dades de la conselleria d’Agricultura, a causa que les vinyes en els secans més rigorosos de la DO tornaran a tenir una producció mínima de raïm per la falta de precipitacions.

El Grup Tomàs Cusiné, per exemple, ja va assegurar en declaracions a SEGRE que estimava que aquest any amb prou feines podria veremar un 15% de la producció potencial que en condicions normals presentarien les seues 85 hectàrees de vinyes, malgrat que el raïm que trauran serà de bona qualitat. També el celler L’Olivera preveu collir a les finques de la Vall del Corb un 50% per sota de la mitjana habitual. Aquesta baixada del rendiment de les vinyes es repetirà en totes la DO de Catalunya, on el sindicat calcula que la reducció mitjana assolirà el 40%. A banda del cas de Costers del Segre, les caigudes seran especialment accentuades al Pla de Bages (-73%) i al Priorat (-68%). A part dels efectes de la sequera, UP apunta que part de la collita s’ha perdut per la presència del fong míldiu i pels danys a les plantes provocats pel mosquit verd.