Cada dia es venen a Lleida 57 cotxes usats i setze turismes nous

Els primers vuit mesos de l’any han deixat una situació molt diferent en la venda de cotxes nous i d’ocasió. Mentre que el primer dels mercats es manté estable sinó estancat, amb un creixement de tot just un 0,23% a les comarques de Lleida, el de segona mà ha millorat els seus traspassos en un 7,2%. De fet, cada dia es matriculen a Lleida 16 turismes nous, mentre que en el cas dels vehicles d’ocasió són 57.

En concret, el mes passat van canviar de mà a Lleida 1.536 turismes d’ocasió, una xifra molt similar a la registrada l’any passat (1.542). En l’acumulat entre gener i agost, els vehicles d’ocasió han suposat un total de 14.003 operacions, davant de les 13.062 vendes registrades entre gener i agost de l’any passat, segons les dades facilitades ahir per les patronals del sector Ganvam (distribuïdors oficials i independents) i Faconauto (concessionaris). Lleida és la província catalana amb més puixança del mercat de vehicles d’ocasió. A Barcelona repunta un 6,7%, mentre que a Tarragona ho fa un 4,8% i a Girona es queda en un 3,9%.En el conjunt de l’Estat, el mercat de turismes i tot terrenys d’ocasió assoleix en l’acumulat del 2024 les 1.344.953 unitats venudes, la qual cosa implica un augment del 8,2%. Respecte al mes d’agost passat, es va experimentar, no obstant, una caiguda de l’1,1%. A aquest ritme, per cada turisme nou se’n venen dos de segona mà, i les previsions apunten que el mercat d’ocasió superarà els dos milions d’unitats venudes al tancament de l’any 2024, de manera que ja s’assolirien els nivells prepandèmia.Una de les explicacions de la bona marxa del mercat de segona mà sobre el nou és la incertesa que encara tenen molts conductors a l’hora de triar el seu nou vehicle. Una part d’ells té encara recels a optar per la tecnologia elèctrica per diversos factors, entre els quals destaca l’autonomia d’aquests turismes i l’encara limitada xarxa de carregadors. El dièsel és la propulsió majoritària –amb més de la meitat de les vendes–, però les operacions amb turismes elèctrics purs de segona mà acumulen un augment de gairebé el 70 per cent des de començament d’any, fins a situar-se en les 11.998 unitats fins a l’agost. Però aquestes vendes ni arriben a l’1% del total. D’altra banda, les vendes d’híbrids endollables d’ocasió van augmentar més d’un 92%, fins a comptabilitzar les 19.923 unitats des de començament d’any (1,5%).