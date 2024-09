Els preus dels carburants tornen a xifres de 2022 després de caigudes en l’última setmana

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Els carburants han tornat a abaixar els preus a Espanya en l’última setmana i han arribat a xifres que no es veien des de 2022, fins i tot des d’abans de la invasió d’Ucraïna en el cas del gasoil, amb les recents caigudes de l’1,35 % de la gasolina i de l’1,26 % del dièsel.

El dièsel s’ha pagat de mitjana a 1,406 euros per litre en el seu vuitè descens seguit i és el preu més baix des de la setmana del 24 de gener de 2022, abans de la invasió russa de territori ucraïnès, quan el seu cost era d’1,403 euros, segons ha publicat aquest dijous el Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE), que recull dades d’11.400 estacions de servei espanyoles entre el 3 i el 9 de setembre.

D’acord amb l’històric elaborat per EFE, la gasolina ha anotat a l’informe més recent el preu més baix des de l’última setmana de 2022, quan s’aplicava el descompte de 20 cèntims com a ajuda pública després de la pujada de preus per la guerra a Ucraïna, amb 1,53 euros de mitjana per litre davant els 1,383 euros de fa gairebé dos anys.

Sense tenir en compte el període de descomptes als carburants, que va regir entre abril i desembre de 2022, la gasolina, amb la seua novena caiguda consecutiva de preus setmanals, ha arribat al seu cost més baix des del 24 de gener d’aquell any, data en la qual es va situar en els 1,52 euros per litre.

Dos mesos de caigudes

L’últim mes, el cost de la gasolina ha disminuït un 3,71 %, en tant que el del gasoil ha caigut un 3,63 %. A més, si es comparen ambdós amb els preus de fa un any, el primer carburant és un 11,82 % més econòmic, mentre que el segon és un 13,95 % més barat.

En revisar els preus mitjans dels carburants a començaments de 2024 i comparar-los amb les dades més actuals, ambdós tenen costos més baixos, un 0,3 % la gasolina i un 5,9 % el dièsel.

Segons els preus de l’última setmana, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres amb gasolina va costar 84,15 euros i amb dièsel uns 77,33 euros.

Una setmana més, els preus dels carburants a Espanya han estat per sota de la mitjana de la UE, on la gasolina s’ha situat en 1,643 euros el litre i el gasoil en 1,532 euros. També són inferiors als que es van pagar en el conjunt de la zona euro, amb un cost mitjà d’1,692 euros el litre de gasolina i d’1,554 el de gasoil.

Podria revertir-se la tendència

Segons el 'hòlding' amb presència al sector energètic Grup Moure, la tendència a la baixa que ja porta dos mesos podria revertir-se en la part final de l’any.

El director general de Grup Moure, Manel Montero, ha indicat que els nivells actuals dels preus, fins i tot inferiors als que es registraven abans de la invasió russa a Ucraïna, "podrien interpretar-se com una normalització, després de la volatilitat extrema dels últims anys."

Moure recorda que la cotització del petroli continua estant influïda per qüestions geopolítiques i econòmiques a nivell global, l’augment de tensions entre importants regions productores o decisions claus de l’OPEP, entre d’altres.