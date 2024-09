La segona convocatòria del PERTE Agro facilita l'entrada a les pimes

Publicat per Tània Contreras Redactora SEGRE Verificat per Creat: Actualitzat:

La segona convocatòria del Pla Estratègic de Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) Agroalimentari, la convocatòria del qual s’obrirà el 19 de setembre i s’allargarà fins al 21 d’octubre, inclou alguns canvis per facilitar el suport a les pimes i obre una via perquè se’n beneficiïn empreses del sector agrícola que apostin per avenços tecnològics. Així ho va explicar ahir el comissionat per als PERTE, el lleidatà Jordi Carbonell, en una sessió informativa a la subdelegació del Govern espanyol a Lleida, a la qual van assistir, entre d’altres, representants de la Paeria, la Diputació, la Cambra de Comerç, Pimec, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Afrucat i Mercolleida.

Aquesta nova convocatòria, que estarà dotada amb 100 milions d’euros en subvencions, als quals es podran sumar uns altres 200 milions en préstecs més endavant, presenta entre les seues novetats l’obertura d’una nova línia dirigida a les petites i mitjanes empreses per a la inversió en actius materials i immaterials relacionats amb el procés industrial. A més comptarà amb una altra de dedicada a la investigació, desenvolupament i innovació, i una tercera d’enfocada a la innovació en sostenibilitat i eficiència. El fet que aquest any la concurrència sigui per projectes individuals –i no de la mà d’una gran empresa com en l’anterior edició– i, a més per un procés simple el que significa que els projectes presentats seran analitzats per ordre d’arribada, “farà que els ajuts arribin a més empreses”, va pronosticar Carbonell. Va recordar que l’import màxim de les subvencions serà de 4 milions i el mínim de 200.000 euros. Altres novetats, que va assegurar que seran beneficioses per a les empreses lleidatanes, són que en aquesta convocatòria es podran presentar no només aquelles dedicades a activitats d’elaboració, producció o transformació d’aliments, sinó també les dedicades al calibrat, classificació, manipulació, transformació, conservació i envasament de productes alimentaris, com la fruita.Carbonell va fer un balanç positiu de la primera edició, en el qual, com ja va publicar SEGRE, les empreses lleidatanes van rebre uns 16 milions en subvencions.