La Xina retarda la jubilació en resposta a la baixa natalitat

La Xina ha decidit augmenta l’edat de jubilació per primera vegada des del 1978 a causa de la creixent pressió que exerceix una població cada vegada més envellida i una economia que ve mostrant símptomes d’estancament. La nova normativa, aprovada ahir pel legislatiu del gegant asiàtic, estableix que els homes es jubilaran als 63 anys, en lloc dels 60 actuals, mentre que les treballadores d’oficina ho faran als 58 anys pels 55 d’ara. En el cas de les treballadores manuals, l’edat de jubilació s’elevarà de 50 a 55 anys.

El canvi, que es durà a terme al llarg de quinze anys i començarà l’1 de gener del 2025, busca “respondre a l’envelliment de la població, encoratjar i donar suport a l’ocupació i l’esperit emprenedor dels treballadors”, segons la decisió de l’òrgan. Així mateix, el text estipula que, a partir del 2030, els treballadors xinesos també hauran de realitzar aportacions durant més temps a les seues pensions abans de poder rebre una jubilació.És la primera vegada que el país eleva l’edat de jubilació des dels anys 70 i, amb aquesta decisió, Pequín busca frenar el descens de la seua força laboral i equiparar-se a les economies més desenvolupades de la regió. Si bé tant al Japó com a Corea del Sud l’edat mínima que dona dret a rebre pensió pública és de 60 anys, ambdós ofereixen incentius per a qui vulgui allargar la seua vida laboral. La decisió arriba després de diverses advertències que el sistema de pensions podria col·lapsar-se i quedar-se sense fons per al 2035.S’espera també que la mesura mitigui la disminució de la mà d’obra, que va caure en 40 milions l’última dècada, situant-se en 879 milions el 2020, d’acord amb les últimes xifres oficials. El principal problema del país asiàtic està sent la seua baixa taxa de natalitat, malgrat els esforços del Govern per estimular-la. Això provocarà una caiguda de la població total a 1.300 milions de persones el 2050 i a menys de 800 milions per al 2100, segons estimacions de l’ONU.