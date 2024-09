El primer robot de munyir del Segrià, a Casa Sibilló

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Casa Sibilló és un exemple d’innovació i adaptació al mercat. Va nàixer com una granja familiar el 1980 al Pla de la Font i avui és, a més, una productora d’elaborats lactis com els iogurts o la llet, una activitat amb què va començar fa quinze anys. Ahir, l’empresa va fer una festa en la qual va reunir 430 persones per posar de relleu la seua última inversió i comptar amb el primer robot de munyiment de la comarca del Segrià, segons van explicar Maria Pilar Martínez i Albert Roquet, una de les tres parelles sòcies de l’empresa al costat de la matriarca, que als seus 88 anys continua lligada a l’activitat de la granja.

“El robot ens dona més qualitat de vida tant a nosaltres com a les 150 vaques de l’explotació. Funciona les 24 hores del dia i els animals trien el moment en el qual volen ser munyides i poden fer-ho tantes vegades com ho considerin necessari. Abans era un procés obligat, podem dir, dos vegades al dia, mentre que ara són els caps de bestiar les que decideixen quan”, van indicar. El robot va començar a funcionar fa tres mesos a la granja i totes les vaques s’han adaptat al nou sistema.

La jornada va comptar amb diferents activitats, des de les explicacions sobre el robot fins a visites a les diferents parts de la granja, on també es podia contemplar una exposició de maquinària antiga, en una festa que va concloure amb un dinar per a tots els assistents.També hi va haver un moment per a la reflexió sobre la situació del sector, amb la participació de diverses empreses de Lleida que van explicar les seues experiències.La secretària general de la conselleria d’Agricultura, Cristina Massot, va destacar el potencial del sector i va defensar que Lleida ha d’explicar-ho. A més, va considerar Casa Sibilló un exemple de saber reinventar-se i innovar per ser competitius.