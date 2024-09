Aquests són els tràmits que permet la nova aplicació mòbil de la Seguretat Social

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Seguretat Social ha llançat una nova aplicació mòbil que permet, entre altres tràmits, donar-se d’alta com a autònom, obtenir la vida laboral, actualitzar dades o tenir tota la informació sobre la cotització de les pràctiques formatives. L’aplicació, presentada aquest dilluns per la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, incorpora tots els tràmits que ja estan disponibles al web Import@ss i afegeix noves funcionalitats com rebre avisos o descarregar documents i tenir-los guardats al dispositiu.

El web de Import@ss, han recordat des de la Seguretat Social, va acumular l’any passat 35,6 milions de visites i en el que va de 2024 suma 24,4 milions. Saiz ha destacat en la presentació que aquesta eina no busca substituir l’atenció personalitzada, sinó "atansar i sumar" amb especial focus en els joves. També han insistit que la plantilla de la Seguretat Social no es veu afectada si no que es busca que tinguin els millors instruments per donar atenció a les demandes dels ciutadans.

Els sindicats CSIF, CCOO i CIG han iniciat aquest mes un calendari de mobilitzacions en l’àmbit de la Seguretat Social, a tot el territori nacional, davant de "l’increment de la càrrega de treball i les difícils condicions laborals per prestar un servei adequat als ciutadans".