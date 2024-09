Un 73% dels espanyols rebutja la desaparició de l’efectiu, però la majoria no l’utilitza

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Un recent estudi elaborat per l’empresa PaynoPain revela que el 73% dels espanyols considera que la desaparició de l’ús dels diners en efectiu seria una mala notícia per a la societat, malgrat que la majoria de la població no l’utilitza en el seu dia a dia. Aquesta dada subratlla la importància simbòlica i pràctica que l’efectiu encara té per a molts ciutadans, encara que el seu ús estigui en clar declivi, especialment entre els més joves.

L’enquesta desglossa l’ús de l’efectiu en funció dels trams d’edat, revelant una tendència clara cap a la digitalització en els mètodes de pagament. En la població més jove, d’entre 18 i 25 anys, només un 11% continua utilitzant efectiu de manera regular. Aquest percentatge disminueix dràsticament a l’1,3% entre els espanyols d’entre 26 i 40 anys, una franja d’edat que tendeix a adoptar mètodes de pagament electrònics amb més rapidesa.

D’altra banda, l’ús de l’efectiu augmenta lleugerament en la població de més edat. En el tram d’entre 41 i 60 anys, el 16% continua recorrent als diners en efectiu, mentre que aquest percentatge puja el 19% entre les persones majors de 60 anys. Aquestes dades mostren que, si bé l’efectiu s’està utilitzant menys en general, continua sent una opció rellevant per a certs sectors de la població, particularment els més majors.

L’informe també detalla les situacions en les quals els espanyols encara prefereixen utilitzar efectiu. La majoria dels enquestats assenyala que recorre als diners físics principalment a petits comerços i per deixar propines, dos contextos on les transaccions solen ser més informals o de menor import.

Quant a la quantitat de diners en efectiu que els espanyols solen portar amb si, les respostes estan bastant equilibrades. Aproximadament un 30% dels enquestats porta més de 20 euros en efectiu, mentre que un altre 30% afirma portar més de 50 euros, la qual cosa demostra que, encara que no sigui la forma predominant de pagament, molts ciutadans prefereixen tenir diners en efectiu a mà per a certes ocasions.

Malgrat l’afecció d’una part significativa de la població a l’efectiu, l’enquesta revela que els consumidors espanyols estan cada vegada més disposats a adoptar noves tecnologies respecte als mètodes de pagament. Un 69,5% dels enquestats assegura estar disposats a provar sense problema les noves formes de pagament emergents, com les aplicacions mòbils, els pagaments contactless i les criptomonedes, la qual cosa demostra una creixent obertura cap a la digitalització i la innovació en aquest àmbit.

Al contrari, un 30,2% dels espanyols enquestats continua preferint els mètodes de pagament tradicionals, la qual cosa inclou l’ús de l’efectiu i les targetes bancàries convencionals. Aquest sector de la població, encara que en minoria, continua valorant la seguretat i la familiaritat que els ofereix el maneig dels diners físics i els pagaments tradicionals.

La desaparició de l’efectiu: un debat obert

El fet que un 73% de la població consideri que la desaparició de l’efectiu seria una mala notícia reflecteix una preocupació subjacent en la societat espanyola. Malgrat que l’ús dels diners físics ha disminuït considerablement, la seua desaparició planteja dubtes sobre l’accessibilitat dels mitjans de pagament per a certs col·lectius, com les persones grans, que estan menys familiaritzades amb la tecnologia.

A més, l’efectiu continua sent percebut com una opció important en situacions d’emergència o en llocs on els mètodes de pagament electrònics no són accessibles, com en zones rurals o comerços petits. També existeix la percepció que l’efectiu garanteix un control més important sobre les despeses personals, en ser un recurs tangible i limitat, el que ho fa atractiu per als qui busquen una consciència financera més important.

A mesura que avancem cap a una societat cada vegada més digitalitzada, el futur de l’efectiu és incert. Si bé la tendència general apunta cap a una adopció creixent de mètodes de pagament digitals, l’efectiu continua mantenint un lloc especial en la vida quotidiana de molts espanyols. Els avenços en tecnologia financera, com el desenvolupament de pagaments a través de criptomonedes i sistemes de blockchain, estan redefinint la manera en què els consumidors interactuen amb els diners, però encara queda un camí per recórrer abans que l’efectiu desaparegui per complet.

La digitalització implica múltiples beneficis, com la comoditat i la rapidesa en les transaccions, però també planteja desafiaments quant a la inclusió financera. Els responsables de les polítiques públiques i els actors del sector financer hauran de trobar un equilibri entre fomentar la innovació i assegurar que ningú no quedi exclòs en el procés.