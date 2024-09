Aquestes són les cadenes de supermercats més cares i les més barates d’Espanya

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

La cadena de supermercat estatal més barata per fer la compra a Espanya és Alcampo, mentre que Sánchez Romero es manté com la més cara, segons l’estudi realitzat per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) sobre el cost de la cistella de la compra.

A Lleida Consum i Mercadona son els establiments més econòmics a la ciutat de Lleida. Demà, SEGRE publicarà la llista completa amb el rànquing dels súpers en funció dels seus preus.

D’aquesta forma, la cadena local més barata és Supermercados Dani, que es troba a Granada i Jaén; Tifer, a Castella i Lleó; Deza (Còrdova), Family Cash, i Más Ahorro (Còrdova), mentre que les més cares són Sánchez Romero, Altoaragon i Amazon.

En un context marcat encara per la inflació, els productes que s’inclouen a la cistella per fer les comparatives han pujat un 3,5% encara que es percep una moderació, ja que el percentatge de productes que pugen ha passat d’un 90% a un 63%, sent l’oli d’oliva el que més s’ha disparat amb un 76%, seguit del suc de taronja (47%), mentre que el que més baixa és l’oli de gira-sol amb un 23%.

Així, si es recorre als supermercats més barats, l’estalvi mitjà nacional és de 1.272 euros a l’any, un 20,5% més que el 2023, a causa de la despesa més elevada de les famílies per la pujada de preus i per la divergència de preu més gran entre cadenes, mentre que la despesa en alimentació de les famílies ha crescut un 5,4%.

D’aquesta forma, els madrilenys poden arribar a estalviar més de 4.100 euros, depenent d’on vagin a comprar mentre que on menys es pot és a Ciudad Real. "La diferència d’estalvi és brutal respecte a Madrid com podeu veure", ha assegurat la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l’OCU, Ileana Izverniceanu, durant la presentació de l’estudi.

L’estudi mostra que per primera vegada en dos anys les cadenes de supermercats han abaixat els preus com són Carrefour Express, que els ha abaixat un 0,9%, seguit de Lidl (-0,7%) i Aldi (-0,6%), mentre que d’altres els han apujat com el cas d’El Corte Inglés (+9,7%) i Hipercor (+8,2%). Amb tot això, la pujada mitjana a les cadenes se situa en el 2,9%.

L’informe revela que els hipermercats d’Alcampo a l’Avinguda Diagonal de Barcelona, de Múrcia i el situat a l’Avenida Madrid de Vigo són els establiments més barats, mentre que de nou dos establiments de Sánchez Romero a Madrid, situats al carrer Arturo Soria i a Castellón, són els més cars d’Espanya.

Alcampo i Mercadona , les més barates a les ciutats analitzades

D’aquesta forma, Alcampo és l’opció més barata per anar a comprar en 25 ciutats, seguida de Mercadona, en vuit ciutats, Consum en set i Family Cash i Tifer, que són les opcions més barates en sis ciutats.

Respecte a les ciutats on és més barat omplir la cistella de la compra aquestes són Terol i Zamora, seguits de Vigo, Lugo i Jerez de la Frontera, mentre que Las Palmas de Gran Canària, Palma de Mallorca, Getxo, Madrid i Osca són les més cares.

Per la seua part, Galícia, La Rioja, Comunitat Valenciana i Castella i Lleó són les comunitats autònomes més barates per fer la compra a Espanya, mentre que Madrid, País Basc, les Balears i les Canàries són aquells on surt més car de mitjana comprar.

L’informe ha analitzat un total de 152.766 preus de productes de maig de 2023 a maig d’aquest any després de visitar 1.070 establiments repartits per 65 ciutats espanyols a més d’Internet.

Per formats, les botigues de descomptes són el format comercial on és més barat fer la compra, seguit molt de prop pels hipermercats i supermercats plurirregionals, mentre que els supermercats locals són els més cars, però resulten l’opció més barata per comprar marques de fabricant.

D’aquesta forma, entre els productes que més han disparat els preus l’oli d’oliva lidera aquesta pujada "brutal" amb un 76%, seguit pel suc de taronja (47%) i els plàtans de les Canàries (39%), mentre que les baixades més cridaneres corresponen a l’oli de gira-sol, que baixa un 23,1%, seguit per les tomates d’amanida (-20,9%) i la margarina Tulipán, que redueix el seu preu un 18%.

Izverniceanu ha assenyalat que la pujada de l’oli d’oliva "no sorprèn ningú", però és "curiós" que el que més ha baixat sigui l’oli de gira-sol. "Majoritàriament els consumidors continuem comprant oli d’oliva, que és un producte tradicional nostre i el sufraguem a un preu elevadíssim però continuem tirant de l’oli d’oliva com a producte estrella", ha explicat.

D’altra banda, els productes de marca de fabricant han pujat un 3,8% per sobre de la pujada mitjana dels productes de marca blanca que han incrementat el seu preu un 2,8% en aquest període. "Veiem moviments que es torna a confiar en la marca blanca perquè és més econòmica i està contenint preus més que la de fabricant", ha precisat.

Ocu considera necessari regular la reduflacció

D’altra banda, la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l’OCU, Ileana Izverniceanu, s’ha congratulat de la proposició no de llei sobre la reduflació, que la seua organització ha denunciat en diverses ocasions i que "ara es regularà".

"Hi ha una proposició no de llei que esperem que sigui un primer pas perquè hi hagi una iniciativa legislativa, perquè el que feien molts productes i fabricants de reconegut prestigi per intentar mantenir preus o per induir el consumidor a pensar que estaven mantenint preus, mentre reduïen la quantitat de producte. És bo posar-lo sobre la taula perquè el consumidor tingui tota la informació", ha assenyalat.

A més, l’organització de consumidors ha instat al govern espanyol a mantenir la reducció de l’IVA als aliments i ampliar-la també a la carn i el peix, mentre que insten la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i el Ministeri d’Agricultura a intensificar els controls sobre la cadena alimentària per vigilar que funciona correctament i no es duen a terme pràctiques especulatives que afecten els consumidors.