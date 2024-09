Atento tanca a Lleida i només una persona s'acull al teletreball

Publicat per Tània Contreras Redactora SEGRE Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa de comunicació telefònica Atento, que a Lleida comptava amb una plantilla de 102 persones, va accelerar el tancament del centre que tenia a la capital del Segrià, previst per a finals d’aquest mes, i el va clausurar a finals d’agost, deixant gairebé la totalitat dels treballadors al carrer. Així ho va assegurar la que va ser presidenta del comitè d’empresa, que va explicar que només un dels empleats va decidir acollir-se al pla de teletreball que els va oferir la companyia a causa de les “males condicions”. “Era pa per avui i gana per demà, perquè només garanteixen feina per a un any i amb uns objectius molt alts”, va denunciar.

La companyia va informar a finals de juny la plantilla de la intenció d’aplicar una modificació dels articles 40 i 41 del conveni tant a Lleida, com en cinc centres més de l’Estat. Aquests punts afectaven la mobilitat geogràfica i els horaris. Després de diverses jornades d’intenses negociacions i protestes per part dels treballadors, Atento i els sindicats, sense el beneplàcit de la CGT, van arribar a un acord sobre aquests trasllats “forçosos”. A la plantilla de Lleida se li va oferir conservar 25 dels 102 llocs de treball afectats a la demarcació a través del teletreball –durant un any i amb més objectius, segons els representants d’empresa–, el trasllat als centres de Barcelona, València o Madrid o l’acomiadament, amb una indemnització de 30 dies de sou per any treballat fins a un màxim de 14 mensualitats. Finalment només una persona va optar per acollir-se al teletreball i la resta va preferir quedar-se sense ocupació. Atento també ha tancat el centre de Lleó, acomiadant 134 dels seus 138 empleats.